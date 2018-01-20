Театр "Современник" поставил спектакль "Не становись чужим" по пьесе Гарольда Пинтера

МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр "Современник" поставил спектакль "Не становись чужим" по пьесе "Возвращение домой" английского драматурга, лауреата Нобелевской премии по литературе Гарольда Пинтера.

Режиссером спектакля стал Сергей Газаров. В ролях заняты Михаил Ефремов, Владислав Ветров, Илья Древнов, Елена Плаксина, Дмитрий Смолев, Иван Стебунов, Наталья Ушакова, Александр Хованский, Сергей Шеховцов, сообщили ТАСС в пресс-службе "Современника".

Постановка создана на сцене "Дворца на Яузе", предоставленного "Современнику" на время капитального ремонта его основного здания на Чистых прудах. Премьерные показы, пройдут в субботу, а также 21, 22 и 27 января, проинформировали в пресс-службе театра.

Версия "Современника"

На сцене - комната в доме в предместье Лондона, соединившая в одном пространстве боксерский ринг, бревно для рубки мяса, большой стол, за которым собралась вся семья. Ее глава - Макс, в недавнем прошлом хозяин мясной лавки (Михаил Ефремов), его брат Сэм (Сергей Шеховцов), сыновья Лэнни (Илья Древнов) и Джой (Дмитрий Смолев).

Привычный быт нарушил неожиданный приезд из Америки старшего сына Тэдди (Иван Стебунов), который привез для знакомства с родственниками свою жену Рут (Елена Плаксина).

"Этой пьесе уже больше 50 лет, а ее все продолжают ставить, к примеру, в прошлом году состоялась очередная премьера на Бродвее, - рассказал режиссер спектакля Сергей Газаров, - эта история вне национальности, она не относится ни к англичанам, ни к американцам, ни к русским. Это общечеловеческая история, потому что затрагивает самые трудные отношения - отношения в семье, которые есть в каждом доме, в каждом окне".

Говоря о выборе актерского состава для своего спектакля, Газаров признался, что прежде всего сделал ставку на Михаила Ефремова. "Правильное распределение ролей - это 70% успеха, так всегда считалось в русском театре", - отметил режиссер. "Поставить Пинтера - это наша с Мишей [Михаилом Ефремовым] инициатива", - подтвердил Газаров.

Только начинаем играть

В свою очередь, Михаил Ефремов попытался уклониться от оценки своего участия в проекте.

"Мы только начинаем играть спектакль, - сказал ТАСС Ефремов. - Надо сыграть раз двадцать, чтобы разобраться в английской абсурдистской пьесе с позиций русского психологического театра".

По словам актера, в пьесе "много метафор, всяких смыслов и планов". "Пока мы, как рыбы, выброшенные на сушу. Мы еще дышать не научились", - посетовал Ефремов.

На вопрос, хотелось бы ему, чтобы спектакль "Не становись чужим" пользовался зрительским успехом, актер ответил однозначно. "Конечно, хотелось бы, чтобы спектакль пользовался популярностью. Я такого еще не играл. Ведь я впервые выйду к зрителям в возрасте 73 лет", - с улыбкой заключил Ефремов.

О Пинтере и его пьесе

Гарольд Пинтер (1930-2008) - английский драматург, поэт, режиссер, актер и общественный деятель. Пинтер был одним из самых влиятельных британских драматургов своего времени Он получил Нобелевскую премию по литературе в 2005 году. Награда присуждена драматургу за пьесы, в которых он "приоткрывает пропасть, лежащую под суетой повседневности, и вторгается в застенки угнетения".

Литературная карьера Пинтера продолжалась более 50 лет. Он написал 29 пьес, 27 сценариев, большое количество скетчей, радио- и телепостановок, стихов, один роман, а также рассказы.

В пьесе "Возвращение домой" профессор философии Тэдди возвращается в родную семью после долгого отсутствия и привозит с собой супругу, чтобы познакомить ее с близкими. Дальше события развиваются таким образом, что отец и два брата Тэдди развлекаются с его женой, решившей вдруг остаться в семье мужа и вести хозяйство.

Пьеса была впервые поставлена Королевской шекспировской компанией в лондонском театре "Олдвич" 3 июня 1965 года.

Пьесу до сих пор регулярно ставят в театрах разных стран, в частности, в России. Только за последние годы в Москве было несколько постановок "Возвращения домой".