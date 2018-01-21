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Участник рок-групп The Kinks и The Zombies Джим Родфорд умер на 77-м году жизни

Культура
21 января, 0:53 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 21, января. /ТАСС

Причиной смерти музыканта стали травмы, которые он получил после падения с лестницы

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Бас-гитарист Джим Родфорд

Бас-гитарист Джим Родфорд

© Photo by Amy Harris/Invision/AP

ЛОНДОН, 21 января. /ТАСС/. Бас-гитарист британских рок-групп The Kinks и The Zombies Джим Родфорд скончался в возрасте 76 лет от травм, полученных в результате падения с лестницы. Об этом в субботу на странице The Zombies в Facebook написал его двоюродный брат Род Арджент, основатель и клавишник коллектива.

"С глубокой печалью я узнал, что мой дорогой двоюродный брат, с которым мы дружили на протяжении всей жизни, Джим Родфорд умер этим утром [20 января] после падения с лестницы. Точная причина смерти пока не известна", - сообщил он.

Родфорд играл в группе The Kinks в 1978-1996 годах, а через три года присоединился к воссозданной его двоюродным братом рок-команде Argent. В 2004 году музыкант вновь пополнил ряды The Zombies после очередного возрождения коллектива.

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