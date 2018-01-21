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Источник: Армен Джигарханян переведен для осмотра в отделение кардиологии московской ГКБ-1

Культура
21 января, 14:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

Врачи опасаются, что у актера могут быть осложнения на сердце из-за вируса, сообщил собеседник агентства

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Армен Джигарханян

Армен Джигарханян

© Вячеслав Прокофьев/TACC

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Актер Армен Джигарханян, который был госпитализирован из своего театра 17 января, переведен врачами в воскресенье для осмотра в отделение кардиологии Городской клинической больницы №1 имени Н. И. Пирогова. Об этом ТАСС сообщили в медицинских кругах.

"Джигарханяна сегодня перевели в порядке планового обследования из своей палаты в Пироговской больнице в кардиологию ГКБ-1, где артисту врачи проводят кардиомониторинг, так как медики опасаются осложнений на его сердце из-за вируса", - сказал собеседник агентства.

Джигарханян в конце прошлой недели был госпитализирован с подозрением на гипертонический криз.

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