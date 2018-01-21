Прием заявок на литературную премию "Лицей" будет открыт с 22 января по 28 февраля

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Прием заявок на соискание литературной премии имени Александра Пушкина "Лицей" для молодых авторов в возрасте 15-35 лет будет открыт с 22 января по 28 февраля 2018 года. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе премии.

На конкурс принимаются работы, ранее не выдвигавшиеся на национальные литературные премии, при этом можно выдвигать как опубликованные сочинения, так и рукописи.

Номинировать произведения могут сами русскоязычные авторы, а также региональные книжные издательства и СМИ, место жительства и гражданство соискателей значения не имеют.

Учредителями премии выступают Российский книжный союз, Роспечать, Литературный институт имени Горького, спонсор - группа компаний "ЛОТТЕ" в РФ.

Лауреаты премии определяются в двух номинациях - поэзия и проза, в каждой из которых присуждается три приза. Имена победителей назовет жюри в день рождения А. С. Пушкина - 6 июня. Общий призовой фонд составляет 4,8 млн рублей.