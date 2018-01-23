Театр Вахтангова в 200-й раз сыграет "Евгения Онегина" в постановке Римаса Туминаса

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова во вторник отметит юбилей одного из своих самых знаменитых спектаклей: в 200-й раз будет показан "Евгений Онегин" в постановке Римаса Туминаса. В заглавной роли, как и на премьере, выступит народный артист РФ Сергей Маковецкий. Об этом актер сообщил ТАСС.

"Я не юбиляр", - неожиданно заявил Маковецкий, пояснив, что "сыграл не во всех 200 представлениях". "Но юбилейный спектакль буду играть я, - заверил актер. - Таков театральный закон: юбилейный спектакль играет тот исполнитель, кто этот спектакль выпускал".

В пресс-службе Вахтанговского театра напомнили, что премьера спектакля по роману в стихах А. С. Пушкина "Евгений Онегин" состоялась 13 февраля 2013 года - в день 130-й годовщины со дня рождения основателя Театра - Евгения Багратионовича Вахтангова. Над идеей, литературной композицией и постановкой работал художественный руководитель вахтанговцев Римас Туминас.

За пять лет своего существования вахтанговский "Онегин" и его создатели собрали целую коллекцию призов, в числе которых Национальная театральная премия "Золотая маска", премия "Хрустальная Турандот", приз зрительских симпатий "Звезда театрала", Гран-при СТД "Гвоздь сезона", приз дирекции фестиваля "Балтийский дом", специальный приз жюри Международного фестиваля искусств в Сполето (Италия).

География мирового гастрольного турне пушкинского спектакля включает Литву, Латвию, Эстонию, Грузию, Францию, США, Канаду, Израиль, Великобританию, Италию, Германию, Венгрию, Китай, а также более 10 городов России. В наступившем году "Евгения Онегина" ждут в Екатеринбурге, Хабаровске, Владивостоке, Омске, Сургуте, спектакль также будет показан в ноябре в Неаполе в рамках "Русских сезонов" в Италии, проинформировали в пресс-службе.

Собеседница агентства отметила, что зрительскую аудиторию вахтанговского "Онегина" значительно расширила киноверсия, созданная компанией Stage Russia и показанная во многих крупнейших кинотеатрах мира. "Сегодня зрители, не успевшие приобрести билеты на спектакль "Евгений Онегин", смогут посмотреть его прямую трансляцию в высоком качестве на сайте нашего театра", - сообщили в пресс-службе, добавив, что "жители города Воронежа в этот вечер смогут увидеть 200-й спектакль в прямой трансляции на экране кинотеатра "Спартак".