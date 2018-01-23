В Москве откроется выставка, посвященная женам русских художников

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Музей русского импрессионизма представит выставку "Жены", куда войдут более 40 портретов возлюбленных русских художников. Экспозиция будет доступна с 1 февраля по 15 мая, сообщили ТАСС в пресс-службе музея во вторник.

"Эта выставка призвана показать, как развивалось русское искусство в период с конца XIX до середины XX века через призму портретов жен великих мастеров", - говорится в пресс-релизе, посвященном открытию выставки.

Посетители увидят множество женских образов, воплощенные в работах Ильи Репина, Бориса Кустодиева, Игоря Грабаря, Петра Кончаловского, Александра Дейнеки, Роберта Фалька и других. На экспозиции будет представлен портрет верной спутницы Валентина Серова Ольги Трубниковой, полностью посвятившей себя мужу и подарившей ему шестерых детей. Достойное место на выставке займет портрет супруги Михаила Врубеля.

"Артистические образы выдающейся оперной певицы, любимицы Саввы Мамонтова Надежды Забелы-Врубель не раз появлялись в работах художника. Один из таких примеров - майолика "Девушка в венке" из Абрамцева", - говорится о картине Врубеля в сообщении пресс-службы.

По словам организаторов проекта, "выбивается из стройного ряда изящных муз экстравагантная писательница и борец за права женщин Наталья Нордман-Северова, жена Ильи Репина". "Ее портреты сразу выдают натуру смелую и эксцентричную", - говорится в пресс-релизе.

Одна из особенностей, по словам организаторов выставки, "сопровождение некоторых живописных картин ароматами, иллюстрирующими их содержание". "Посетители смогут "послушать", как пахнет гроза, сад после дождя или полевые цветы (липа, клевер и др.) - все то, что изображено на картинах", - сказали в пресс-службе. Также в течение всего периода выставки будет действовать бесплатный аудиогид, озвученный актером театра и кино Сергеем Чонишвили.