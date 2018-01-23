Моргану Фриману не понравилась статуэтка, которую ему вручила Гильдия киноактеров США

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Голливудский актер Морган Фриман, получая почетную статуэтку за вклад в киноискусство, которую ему присудила Гильдия киноактеров США, раскритиковал ее дизайн. Об этом сообщил журнал Variety.

80-летний актер то ли в шутку, то ли всерьез намекнул на то, что люди, которые отвечали за разработку дизайна фигурки, не в должной мере вдохновлялись идеями равноправия полов, так как она явно изображает мужчину. "Я хочу объяснить вам, что не так с этой статуэткой. Она еще ничего сзади, но спереди... спереди она имеет определенное гендерное содержание", - сказал Фриман.

Эту ремарку он сделал в конце своей речи, в которой, как и полагается в таких случаях, поблагодарил своих коллег и семью за поддержку, а Гильдию киноактеров за оказанную ему честь. Зал ответил актеру аплодисментами.

Многие пользователи интернета в своих комментариях одобрительно отреагировали на замечания Фримана, однако другие отнеслись к этому с иронией. "Они должны сделать три статуэтки. Одну для женщин, вторую для мужчин, а третью для людей, не определившихся со своим полом", - посоветовал читатель под ником Пол Гэрно. Другие комментаторы пошутили, что теперь и премия "Оскар" в опасности, так как эта статуэтка также изображает мужчину. А кое-кто предложил Фриману обратить свой взор на фигурку "Эмми", которая выполнена в виде женщины. Читатель по имени Джек заключил, что звезды Голливуда слишком оторвались от реальности и их занимают несущественные проблемы: "Они хотят учить нас, как нам жить. Это для них так легко. Но они так далеки от жизни среднестатистического трудящегося человека, что даже не могут себе представить этого".

Гильдия киноактеров США, учрежденная в 1933 году, является профсоюзом, отстаивающим интересы артистов кино и телевидения, а также других представителей этой индустрии, работающих в Соединенных Штатах. Она была создана с тем, чтобы покончить с эксплуатацией актеров в Голливуде. Гильдия следит в том числе за соблюдением справедливых условий труда для своих членов, а также фиксирует случаи нарушения авторских прав.

Премия Гильдии киноактеров присуждается с 1995 года. Статуэтка под названием "Актер" выполнена в виде человеческой фигуры, держащей в руках маски трагедии и комедии, которые символизируют театральное искусство. Ее высота составляет 40 см, а вес 5 килограммов. Самое больше число раз эта награда присуждалась Джулианне Маргулис, известной по сериалу "Скорая помощь", и актеру Алеку Болдуину.