В США объявлены номинанты на премию "Оскар"

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. В Лос-Анджелесе объявлены номинанты на премию "Оскар". Мультфильм американской студии Pixar "Тайна Коко" (Coco) вошел в число номинантов на кинопремию "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм". Об этом объявлено во вторник в ходе церемонии в театре Самуэля Голдуина.

Эта лента режиссеров Ли Анкрича и Эдриана Молины, рассказывающая о традиционном мексиканском празднике - Дне мертвых, ранее уже была отмечена премией "Золотой глобус".

Помимо "Тайны Коко" на "Оскар" в данной категории также выдвинуты анимационные ленты "Фердинанд" (Ferdinand), "Босс-молокосос" (The Boss Baby), "Добытчица" (The Breadwinner), "Ван Гог. С любовью, Винсент" (Loving Vincent).

Категория "Лучший актер"

Британец Гари Олдман и американец Дензел Вашингтон вошли в число номинантов на кинопремию "Оскар" в категории "Лучший актер". Олдман номинирован за фильм "Темные времена" (Darkest Hour), Вашингтон может получить награду за исполнение главной роли в фильме "Роман Израэл, Esq." (Roman J. Israel, Esq.).

Помимо них в данной номинации представлены также Дэниэл Дэй-Льюис, сыгравший в фильме "Призрачная нить" (Phantom Thread), Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем", Call Me by Your Name), Дэниэл Калуя ("Прочь", Get Out).

Категория "Лучший актер второго плана"

Американцы Сэм Рокуэлл и Уиллем Дефо номинированы на кинопремию "Оскар" в категории "Лучший актер второго плана". 49-летний Рокуэлл номинирован за картину "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), за которую он ранее уже получил "Золотой глобус". 62-летний Дефо выдвинут за участие в фильме "Проект "Флорида" (The Florida Project).

Помимо них в данной номинации представлены Ричард Дженкинс ("Форма воды", The Shape of Water), Кристофер Пламмер ("Все деньги мира", All the Money in the World), Вуди Харрельсон ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури").

Категория "Лучшая актриса второго плана"

90-я церемония вручения премии "Оскар", присуждаемой Американской академией киноискусств, состоится 4 марта в Лос-Анджелесе. Трансляцию мероприятия будет вести телекомпания ABC.