Выставка портретов Карла Брюллова откроется в Третьяковской галерее в Москве

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Третьяковская галерея представит в среду камерную выставку "Карл Брюллов. Портреты из частного собрания Санкт-Петербурга". Об этом сообщила генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

"Мы давно думали о таком небольшом камерном формате выставок высочайшего художественного качества, которые бы обновляли нашу постоянную экспозицию и заставляли бы приходить наших посетителей в эти залы", - сказала Трегулова.

О выставке

Выставка познакомит посетителей с восемью работами Брюллова. Семь из них - из частного собрания Санкт-Петербурга, а "Портрет Авроры Карловны Демидовой" был привезен в Москву из Константиновского дворца в Стрельне. Впервые любители творчества художника получат уникальную возможность увидеть эту картину именно в Третьяковской галерее.

Владелец коллекции - потомок архитектора Александра Брюллова, старшего брата живописца Карла Брюллова.

В экспозиции будут также представлены несколько авторских повторений картин Брюллова, уже знакомых посетителям Третьяковской галереи. Среди них "Автопортрет" художника, который он написал во время своей болезни. Еще одна вариация - "Портрет великой княгини Елены Павловны". Похожая картина Брюллова, купленная Третьяковым, хранится в галерее.

По словам куратора проекта Людмилы Маркиной, выставка показывает Брюллова "разнообразным художником". "Таким, каким он был на самом деле, мастером семейного, камерного портрета и автопортрета. Все виды портретов ему были под силу", - сказала Маркина.

Жемчужиной экспозиции, по мнению Маркиной, являются "Портрет Эмилии Тимм" и "Портрет Авроры Карловны Демидовой".

Выставка "Карл Брюллов. Портреты из частного собрания Санкт-Петербурга" будет доступна для посетителей Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке до 24 июня.