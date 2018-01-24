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Фильм "Диван Сталина" 26 января в Москве представит режиссер Фанни Ардан

Культура
24 января, 15:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС

Демонстрация картины приурочена к началу Франко-российского года языка и литературы

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Режиссер и актриса Фанни Ардан представит в Москве свой фильм "Диван Сталина", показ состоится в кинотеатре "Пионер" 26 января. Об этом в среду сообщили в Французском институте в РФ.

Фанни Ардан, как ожидается, лично представит фильм на французском языке с русскими субтитрами и ответит на вопросы гостей показа.

Демонстрация ленты приурочена к началу Франко-российского года языка и литературы, старт которому будет дан в марте на Парижском книжном салоне.

Фильм "Диван Сталина" поставлен по роману Жана-Даниэля Бальтасса.

По сюжету молодому советскому скульптору поручено создать статую Сталина. Задание превратит скромного художника в объект внимания КГБ.

Мировая премьера состоялась в 2016 году, в российский прокат лента не выходила. Главные роли в картине сыграли Жерар Депардье, Эмманюэль Сенье, Поль Ами и другие.

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