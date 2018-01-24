Состоялся концерт в честь юбилея Юрия Башмета

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Концертно-театральную постановку "Планета Башмета" представили в среду в Москве в честь 65-летия народного артиста СССР, художественного руководителя камерного ансамбля "Солисты Москвы" и Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрия Башмета.

Поздравить юбиляра в Концертном зале им. Чайковского собрались его поклонники, а также заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, заместитель министра культуры РФ Александр Журавский, гендиректор Московской филармонии Алексей Шалашов, президент ГМИИ им. Пушкина Ирина Антонова, глава ВМОМК им. Глинки Михаил Брызгалов, художественный руководитель Госкапеллы им. Юрлова Геннадий Дмитряк.

"Юрий Абрамович, для меня сегодня огромная честь поздравлять Вас с днем рождения, потому что Ваш гений, Ваш талант признан и почитаем всеми зрителями мира", - сказала Голодец.

"Свой день рождения вы встречаете на сцене, и это, конечно же, большая радость для многочисленных поклонников, которые придут на ваш концерт, чтобы еще раз услышать любимого артиста, подарить вам цветы и наградить аплодисментами. Вы принадлежите к редким, совершенно особенным музыкантам, и все, что вы делаете - стоите ли вы за дирижерским пультом или играете на знаменитом инструменте итальянского мастера Паоло Тесторе, - у вас все получается блистательно", - зачитала вице-премьер приветствие за подписью главы правительства Дмитрия Медведева.

"Планета Башмета"

В фойе гостей вечера под музыку встречали артисты в ярких костюмах. Там же было установлено белое дерево, на котором поклонники могли оставить поздравления Башмету.

В первом отделении Башмет то брался за альт, то вставал к дирижерскому пульту. Вместе с пианистами Олли Мустонен, Ксенией Башмет и Михаилом Мунтяном и участниками ансамбля "Солисты Москвы" он исполнил сочинения Грига, Брамса, Бетховена, Бодрова, Шуберта и Шнитке. Центральным событием стала мировая премьера недавно найденной пьесы Шостаковича "Экспромт". Произведение длиной чуть более минуты зрители встретили аплодисментами.

Во втором отделении юбиляр и "Новая Россия" под управлением Александра Сладковского целиком исполнили Концерт для альта с оркестром Шнитке. В третьей части вечера Башмет принимал музыкальные поздравления от виолончелиста Александра Рудина, скрипачей Сергея Крылова, Массимо Кварта и Жан-Люка Понти, джазовой дивы Нино Катамадзе и рок-певицы Дианы Арбениной.

Актеры Константин Хабенский и Олег Меньшиков рассказали о жизненном и творческом пути народного артиста СССР: о чем он мечтал в детстве, как умел "заказывать" сны, об учителях и вдохновляющих людях, навыке езды на велосипеде задом наперед.

Все это время над сценой висела Планета Башмета, то предстающая Землей, то покрывающаяся причудливыми узорами и рассыпающаяся тысячами огоньков-звезд.

"Мы постарались соединить много выразительных средств, которые могли бы передать образ не только музыки, но и Юрия Абрамовича в целом как личности. Потому что, в моем представлении, он - человек не совсем с нашей планеты - он мистериальный, он питается какими-то космическими энергиями. Вместе с командой творцов, музыкантов, видеодизайнеров мы попытались создать образ Башмета как целой вселенной", - пояснил ТАСС режиссер вечера Виктор Крамер.

"Пятьдесят лет на альте"

Концерт дал старт международному фестивалю "Пятьдесят лет на альте" - в 2018 году Башмет отмечает также юбилей своей карьеры альтиста.

Во второй фестивальный вечер - 25 января - в Большом зале Московской консерватории встретятся альтисты Хва Юн Ли, Лоренс Пауэр, Максим Рысанов и Андрей Усов, чтобы исполнить сочинения, посвященные Башмету.

Заключительный концерт фестиваля состоится там же 28 января. В его программе прозвучат шедевры романтической и современной музыки из репертуара Башмета: квинтет Брамса в переложении для альта и струнных и "Стикс" Канчели для альта, смешанного хора и симфонического оркестра.

Также в рамках юбилейного фестиваля маэстро пройдет VIII Международный конкурс альтистов "Виола Мастерс". Его отличительной чертой станет то, что к участию в состязании допущены только музыканты, которые уже стали лауреатами других международных конкурсов. Как заметил Башмет, смотр станет "Гран-при всех конкурсов мира".

Заключительный гала-концерт конкурса состоится 1 февраля в "Филармонии-2".