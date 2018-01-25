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Умер вокалист группы The Fall

Культура
25 января, 1:24 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 25, января. /ТАСС

Марку Эдварду Смиту было 60 лет

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ЛОНДОН, 25 января. /ТАСС/. Британский музыкант, автор песен и вокалист пост-панк группы The Fall Марк Эдвард Смит скончался в возрасте 60 лет. Об этом в среду сообщило агентство Press Association со ссылкой на заявление менеджера группы.

"Мы с глубоким сожалением сообщаем об уходе Марка Эдварда Смита. Он умер этим утром (в среду - прим. ТАСС) дома", - говорится в сообщении.

The Fall была основана Смитом в 1976 году в Манчестере и оказала значительное влияние на развитие альтернативного рока. В прошлом году коллектив был вынужден отменить серию концертов из-за состояния здоровья вокалиста.

Группа выпустила за все время существования 32 студийных альбома. Последний - New Facts Emerge - вышел осенью 2017 года и занял 35 место в британских музыкальных рейтингах. Творчество Смита также оказало значительное влияние на группы Pavement, Sonic Youth и на нью-йоркский панк-рок начала 2000-х годов.

В дополнение к своей работе в The Fall Смит сотрудничал с группами Gorillaz, Elastica, Coldcut и Mouse on Mars.

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