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Прощание с Людмилой Сенчиной пройдет 28 января в Театре музыкальной комедии в Петербурге

Культура
25 января, 16:39 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 25, января. /ТАСС

Народную артистку России похоронят на Смоленском кладбище

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Прощание с народной артисткой России Людмилой Сенчиной пройдет 28 января в Театре музыкальной комедии в Петербурге, сообщил ТАСС в четверг один из друзей певицы.

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"Людмила Сенчина была певицей из народа"

"Гражданская панихида намечена на 10 часов утра в Театре музыкальной комедии, где в 1970-е годы работала Людмила Петровна", - сказал собеседник агентства. Выполняя волю певицы, ее похоронят на Смоленском кладбище, недалеко от могилы певца Эдуарда Хиля.

Сенчина умерла 25 января после тяжелой болезни в возрасте 67 лет.

В некрологе, подписанном руководителями Санкт-Петербурга и деятелями культуры, говорится, что "уникальные вокальные данные Людмилы Сенчиной и высочайшее исполнительское мастерство снискали ей всенародную любовь. Ее песни, наполненные теплотой и искренностью, завоевали сердца миллионов слушателей. Людмила Сенчина была удивительной женщиной, неординарным человеком, покоряла своей искренностью и удивительной теплотой. Глубоко скорбим в связи с утратой".

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