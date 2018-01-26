Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Как отреагировали зрители, которые смогли посмотреть "Смерть Сталина"

Культура
26 января, 16:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС

Несмотря на отзыв прокатного удостоверения, кинотеатр "Пионер" продолжает показывать фильм, и в зале нет свободных мест

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Утренний показ картины "Смерть Сталина" режиссера Армандо Яннуччи, у которой ранее было отозвано прокатное удостоверение, в московском кинотеатре "Пионер" вызывал неподдельный интерес и самые разные эмоции у зрителей, передает кореспондент ТАСС.

Во вторник Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у британской киноленты "Смерть Сталина" Армандо Яннуччи, которая должна была выйти на экраны 25 января. Эта сатирическая комедия повествует о борьбе за власть в стране после смерти генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина в 1953 году. Перед премьерой состоялся общественный показ ленты, на котором присутствовали деятели кино, депутаты Госдумы, представители Российского исторического общества, а также члены общественного совета при Минкультуры. Деятели культуры, посмотревшие картину, во вторник попросили министерство отозвать прокатное удостоверение.

Смотрите также
Здание Министерства культуры РФ

Отзывы прокатных удостоверений на фильмы в России. Досье

Утренний сеанс в "Пионере" начался в 11:50, но еще за 30 минут до начала перед кассами камерного кинотеатра на Кутузовском выстроилась очередь. Пенсионеров и молодежи - поровну, при этом администраторы отвечают всем одно и тоже: "Ни на один сеанс этой картины до 4 февраля мест нет".

Второй день проката и вновь зал, рассчитанный на 84 посадочных места, полон. В "Пионере" для зрителей доступна "дополнительная опция" - сиденья-подушки, но и их уже не осталось.

Ни мольбы потенциальных зрителей, ни взятки контролеру билетов не помогает желающим попасть на сеанс. Одна пенсионерка сначала пыталась разжалобить пропускающего зрителей в зал. "Мне 70 лет и сегодня, чтобы посмотреть этот фильм, я досрочно покинула Боткинскую больницу, написала расписку, что не имею претензии и ухожу по собственному желанию", - сказала женщина. А потом протянула смятые 500 рублей и в последний раз решила попытать удачу: "Может, договоримся?"

Смотрите также

Прокат фильма "Смерть Сталина" временно приостановлен для проверки на экстремизм

Депутат Госдумы предложила обсудить вопрос о создании совета по нравственности

Дочь Жукова назвала фильм "Смерть Сталина" издевательством над историей

Москвичка Марина Быстрицкая призналась, что, может быть, не обратила бы внимание на фильм, если бы не возникшая вокруг него шумиха. "Я большую часть жизни провела в Советском Союзе и хочу составить свое мнение о фильме, а не думать так, как мне говорят Драпеко, Мединский или Михалков", - сказала Быстрицкая.

Первые впечатления

Через 30 минут из зала выходит зритель. "Мерзость. Почему они не сняли такое кино, например, про принцессу Диану?" - сказала женщина и покинула кинотеатр. После окончания фильма остальные зрители, одними из первых оценившие черную комедию о борьбе за власть после смерти Сталина, также поделились своим мнением.

Среди них был журналист и телеведущий Леонид Парфенов, давший положительную оценку картине, сделанную, по его словам, "по законам формата".

"Это же памфлет, сатира. У нас тоже на карикатурах Эйзенхауэра рисовали толстым, а он был худым", - сказал Парфенов. При этом, выражая свое мнение по поводу запрета фильма, журналист заявил: "Скандал - высшая форма рекламы".

Зритель Александр Агрон сказал, что в фильме "бессмысленно искать историческую достоверность, потому что "это художественный фильм без претензии на документальность". Студентки Мария и Дарья назвали "Смерть Сталина" "лучшим фильмом". "Единственный его недостаток - актер Джейсон Айзекс, который играет маршала Жукова, которого слишком мало в фильме. А вообще, фильм очень смешной", - сказала Мария.

Пенсионерка Елена Сергеева, которая до просмотра фильма резко высказывалась в отношении "усилившейся цензуры в отношении современной российской сатиры", рассказала, что во время просмотра "Смерти Сталина" она не смеялась. "Цензура была всегда: от нее и Салтыков-Щедрин, и Гоголь страдали, но говорить им никто не запрещал. Моего дядю расстреляли в советские годы, а мы с семьей всегда жили бедно в Москве: на праздничный стол за полгода собирали деньги, чтобы сшить пальто, мама три года не выезжала отдыхать. Но при этом я не считаю, что сейчас лучше, а говорить о том, что было раньше - нельзя", - сказала пенсионерка.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Сталин, Иосиф Виссарионович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Гордон снимает свою кандидатуру с выборов президента
2
Фигуристы Столбова и Климов отказались от участия в предолимпийском сборе в Японии
3
Как отреагировали зрители, которые смогли посмотреть "Смерть Сталина"
4
СК не проверяет кинотеатр "Пионер" в Москве после показа фильма "Смерть Сталина"
5
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
6
В Ташкенте скончался 11-месячный ребенок, из тела которого врачи извлекли 13 стальных игл
7
Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу о долге Украины перед РФ в $3 млрд
Темы дня
Новости партнеров
Реклама