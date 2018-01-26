Как отреагировали зрители, которые смогли посмотреть "Смерть Сталина"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Утренний показ картины "Смерть Сталина" режиссера Армандо Яннуччи, у которой ранее было отозвано прокатное удостоверение, в московском кинотеатре "Пионер" вызывал неподдельный интерес и самые разные эмоции у зрителей, передает кореспондент ТАСС.

Во вторник Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у британской киноленты "Смерть Сталина" Армандо Яннуччи, которая должна была выйти на экраны 25 января. Эта сатирическая комедия повествует о борьбе за власть в стране после смерти генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина в 1953 году. Перед премьерой состоялся общественный показ ленты, на котором присутствовали деятели кино, депутаты Госдумы, представители Российского исторического общества, а также члены общественного совета при Минкультуры. Деятели культуры, посмотревшие картину, во вторник попросили министерство отозвать прокатное удостоверение.

Утренний сеанс в "Пионере" начался в 11:50, но еще за 30 минут до начала перед кассами камерного кинотеатра на Кутузовском выстроилась очередь. Пенсионеров и молодежи - поровну, при этом администраторы отвечают всем одно и тоже: "Ни на один сеанс этой картины до 4 февраля мест нет".

Второй день проката и вновь зал, рассчитанный на 84 посадочных места, полон. В "Пионере" для зрителей доступна "дополнительная опция" - сиденья-подушки, но и их уже не осталось.

Ни мольбы потенциальных зрителей, ни взятки контролеру билетов не помогает желающим попасть на сеанс. Одна пенсионерка сначала пыталась разжалобить пропускающего зрителей в зал. "Мне 70 лет и сегодня, чтобы посмотреть этот фильм, я досрочно покинула Боткинскую больницу, написала расписку, что не имею претензии и ухожу по собственному желанию", - сказала женщина. А потом протянула смятые 500 рублей и в последний раз решила попытать удачу: "Может, договоримся?"

Москвичка Марина Быстрицкая призналась, что, может быть, не обратила бы внимание на фильм, если бы не возникшая вокруг него шумиха. "Я большую часть жизни провела в Советском Союзе и хочу составить свое мнение о фильме, а не думать так, как мне говорят Драпеко, Мединский или Михалков", - сказала Быстрицкая.

Первые впечатления

Через 30 минут из зала выходит зритель. "Мерзость. Почему они не сняли такое кино, например, про принцессу Диану?" - сказала женщина и покинула кинотеатр. После окончания фильма остальные зрители, одними из первых оценившие черную комедию о борьбе за власть после смерти Сталина, также поделились своим мнением.

Среди них был журналист и телеведущий Леонид Парфенов, давший положительную оценку картине, сделанную, по его словам, "по законам формата".

"Это же памфлет, сатира. У нас тоже на карикатурах Эйзенхауэра рисовали толстым, а он был худым", - сказал Парфенов. При этом, выражая свое мнение по поводу запрета фильма, журналист заявил: "Скандал - высшая форма рекламы".

Зритель Александр Агрон сказал, что в фильме "бессмысленно искать историческую достоверность, потому что "это художественный фильм без претензии на документальность". Студентки Мария и Дарья назвали "Смерть Сталина" "лучшим фильмом". "Единственный его недостаток - актер Джейсон Айзекс, который играет маршала Жукова, которого слишком мало в фильме. А вообще, фильм очень смешной", - сказала Мария.

Пенсионерка Елена Сергеева, которая до просмотра фильма резко высказывалась в отношении "усилившейся цензуры в отношении современной российской сатиры", рассказала, что во время просмотра "Смерти Сталина" она не смеялась. "Цензура была всегда: от нее и Салтыков-Щедрин, и Гоголь страдали, но говорить им никто не запрещал. Моего дядю расстреляли в советские годы, а мы с семьей всегда жили бедно в Москве: на праздничный стол за полгода собирали деньги, чтобы сшить пальто, мама три года не выезжала отдыхать. Но при этом я не считаю, что сейчас лучше, а говорить о том, что было раньше - нельзя", - сказала пенсионерка.