Проект "Высоцкий в нашем городе" стартовал в Татарстане

КАЗАНЬ, 27 января. /ТАСС/. Творческий проект "Высоцкий в нашем городе", приуроченный к 80-летию со дня рождения поэта и актера, стартовал в субботу в Нижнекамске (Татарстан).

"Концерт в рамках этого проекта шел четыре часа и закончился в 21:00 мск", - рассказали ТАСС в пресс-службе мэрии Нижнекамска.

Представление началось с лазерного шоу и видеоролика, где жители города делились своими воспоминаниями о Высоцком. Затем выступили творческие коллективы Нижнекамска, а потом известные артисты и актеры - Дмитрий Дюжев, Сергей Гармаш, Сергей Галанин, Ольга Кормухина, Евгений Дятлов, Дмитрий Певцов, Ирина Линдт, оркестр "Глобалис" и ансамбль "Песни нашего века". Исполнялись стихи и песни Высоцкого.

Как ранее сообщалось, состав творческого проекта будет меняться, но указанный выше "звездный костяк" будет постоянным. После Нижнекамска проект отправится в Саратов, Краснодар и Ростов-на-Дону.

Владимир Высоцкий (1938-1980) - советский поэт и актер. Автор и исполнитель более 600 песен, в числе которых - "Баллада о борьбе", "Песня о друге", "Большой Каретный", "Кони привередливые". Играл в Московском театре драмы и комедии на Таганке, снимался в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Служили два товарища", "Плохой хороший человек" и других. В 1986 году Высоцкому посмертно было присвоено звание "Заслуженный артист РСФСР", а в 1987 присуждена Государственная премия СССР.