На флагмане ЧФ прошел концерт фестиваля "Высоцкий. Сквозь время. Крым. Севастополь"

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 января. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Песни и стихи Владимира Высоцкого прозвучали в кают-компании флагмана ЧФ РФ гвардейского ракетного крейсера "Москва". Участники V Международного фестиваля "Высоцкий. Сквозь время...Крым, Севастополь" пришли к морякам-черноморцам, чтобы поделиться с ними творчеством знаменитого барда, передает корреспондент ТАСС.

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Нынешние матросы срочной службы не застали тех времен, когда песни Высоцкого были известны на всю страну. Тем не менее, стоило зазвучать "Поговори со мной", - как многие из зрителей начали в полголоса подпевать: "Эх, раз, еще раз, еще много, много раз".

"Я люблю его песни, которых более шестисот. Это песни о народе, людях, никакой попсы. За это его народ и любил", - признался матрос крейсера "Москва" Леонид Тренин.

Высоцкий остается актуальным

Актуальность творчества Высоцкого подчеркнул один из участников концерта, севастопольский бард Александр Васильев. "Высоцкий - эталонный образец автора-исполнителя, прошло много времени с момента его смерти, но я считаю, что актуальность его творчества для будущих поколений сохраняется, и она останется, если у них не появится своих кумиров по этой части. Но пока таких, кто мог бы составить конкуренцию Высоцкому, нет", - считает он.

Его слова подтвердили и моряки. "Сейчас другое поколение, но нам же тоже хочется послушать чего-то настоящего, о жизни. Поэтому, конечно, я люблю песни Высоцкого", - говорит матрос Александр Ерендеев.

Фестиваль продолжается

Международный фестиваль "Высоцкий. Сквозь время... Крым, Севастополь" проводится уже в пятый раз.

Как рассказал начальник отдела информационного обеспечения ЧФ РФ Вячеслав Трухачев, в этом году концерты пройдут не только на крейсере "Москва", но также и в трех воинских частях ЧФ РФ. А вечером в воскресенье на сцене Дома офицеров флота состоится большой концерт с участием большого числа артистов из Москвы, Минска, Симферополя, Севастополя.

Фестиваль проводится с 25 января по 1 февраля. За это время состоится множество мероприятий, в том числе премьера концерта-спектакля "Гамлет ХХ века" и концерт "Вертикаль", в котором примут участие несколько военных оркестров.

По словам организаторов, фестиваль - продукт творческого содружества четырех городов - Симферополя, Алушты, Ялты и Севастополя. Одной из его приоритетных целей является не только популяризация творчества Высоцкого, но и создание памятных мест, посвященных народному поэту.

К примеру, благодаря объединению усилий энтузиастов, 25 июля 2014 года появился памятник поэту в Симферополе, а в 2017 году открыта мемориальная табличка Высоцкому в Евпатории, где он снимался и жил во время съемок.

Настойчивость и целеустремленность инициативной группы в Севастополе позволила установить памятную доску на здании Матросского клуба, где во время съемок фильма "Увольнение на берег" выступал Высоцкий.