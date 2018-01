Кендрик Ламар, группа Kraftwerk и Шакира первыми завоевали Grammy

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Рэпер Кендрик Ламар одним из первых завоевал премию Grammy в номинации "Лучшее музыкальное видео". Об этом объявила в воскресенье Национальная академия искусства и техники грамзаписи США.

Этой награды удостоен альбом исполнителя "HUMBLE".

Лучшим танцевально-электронным альбомом признан "3-D The Catalogue" группы Kraftwerk. Певица Шакира получила награду за поп-альбом в латиноамериканской музыке El Dorado. В разделе "Лучший латиноамериканский рок- или альтернативный альбом" победителем стал пуэрториканский рэпер Резиденте с одноименной пластинкой. Также отличились "Residente" диска Salsa Big Band - Роберто Дельгадо, который записывался с оркестром.

Лучшее поп-исполнение группой

Американская рок-группа Portugal. The Man с композицией Feel It Still завоевала премию Grammy в номинации "Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой".

Этот коллектив в составе пяти человек, был основан в штате Аляска, но в настоящий момент базируется в Портленде (штат Орегон). Группа выдвигалась на Grammy впервые.

В этой категории соперничали более именитые противники - диджей-дуэт The Chainsmokers и ветераны брит-попа Coldplay с композицией Something Just Like This, пуэрториканцы Луис Фонси и Дэдди Янки с Despacito, квартет Imagine Dragons с композицией Thunder. Список номинантов замыкали немецкий диджей Zedd и канадская певица Алессия Кара с композицией Stay.

Лучший дебют

Алессия Кара завоевала премию Grammy в качестве лучшего нового артиста. "Каждому положен равный шанс", - заявила певица, прослезившись. Известно, что молодая исполнительница была готова прекратить карьеру в музыке, однако неожиданно была номинирована на Grammy. Кара исполнила композицию рэпера Лоджика 1-800-273-8255, номинированную на премию в категориях "Песня года" и "Лучшее музыкальное видео". Название сингла - это телефон службы предотвращения самоубийств. Кара начала музыкальную карьеру в 13 лет, создав собственный канал на YouTube, куда она выкладывала кавер-версии песен таких звезд, как Эми Уайнхаус (1983-2011) Бейонсе. На премию Grammy в качестве лучшего нового артиста претендовали также американский певец Халид, который в марте 2017 года выпустил дебютный альбом American Teen, выдвинутый на премию в нескольких номинациях, охватывающих молодежные направления современной музыки; американский исполнитель хип-хопа Лил Узи Верт (Lil Uzi Vert, настоящее имя Саумир Вудс) - 23-летний уроженец Филадельфии снискал известность после выхода дебютного сингла Money Longer. Его первый студийный альбом Luv Is Rage 2, выпущенный в августе прошлого года, занял первую строку в хит-параде 200 журнала Billboard. Кроме того, в списке номинантов были американка Джулия Майклз родом из штата Айова, чья композиция Issues выдвинута на Grammy в категории "Песня года" и американка SZA (Сиза) - 27-летняя уроженка штата Миссури, которая является представительницей неосоула, носящего элементы хип-хопа и считающегося альтернативным направлению ритм-н-блюз. Лучшее исполнение поп-песни Британский автор-исполнитель Эд Ширан с песней Shape of You завоевал премию Grammy в номинации "Лучшее сольное поп-исполнение". 26-летний певец является соавтором ряда хитов британской группы One Direction, американской поп-певицы Тейлор Свифт и канадца Джастина Бибера. В активе Ширана 13 номинаций на Grammy и две таких премии, завоеванные в 2015 году за лучшую песню года и лучшее сольное поп-исполнение. В этой категории с ним соперничали Леди Гага с песней Million Reasons, Келли Кларксон с песней Love So Soft, Кеша (Kesha) с песней Praying и Пинк (What About Us). Ширан также получил Grammy в номинации "Лучший поп-альбом" за пластинку Divide. Соперниками британца были группа Coldplay с альбомом Kaleidoscope, Леди Гага с пластинкой Joanne, а также Лана Дель Рей (альбом Lust For Life), группа Imagine Dragons с пластинкой Evolve и американка Кеша (альбом Rainbow). ​Юбилейная 60-я церемония вручения премий "Грэмми" проходит в воскресенье в нью-йоркском комплексе "Мэдисон-сквер-гарден". Трансляцию ведет телекомпания CBS.