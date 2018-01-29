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Композиторы фильмов "Ла-Ла Ленд" и "Моана" стали обладателями Grammy

Культура
29 января, 0:43 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК 29, января. /ТАСС

Юбилейная 60-я церемония вручения премий Grammy проходит в нью-йоркском комплексе "Мэдисон-сквер-гарден"

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НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Премия Grammy в номинации "Лучший саундтрек для визуальных медиа" присуждена композитору Джастину Гурвицу за музыку к хиту прошлого сезона - фильму "Ла-Ла Ленд" (La La Land, 2016). Этот мюзикл номинировался на кинопремию "Оскар" в 14 категориях и победил в шести из них, удостоившись награды в том числе за песню и саундтрек. Об этом объявила в воскресенье Национальная академия искусства и техники грамзаписи США.

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Премия могла достаться композитору Йохану Йоханнссону за музыку к фильму "Прибытие" (Arrival, 2016) Дени Вильнева, Хансу Циммеру за музыку к фильму "Дюнкерк" (Dunkirk) Кристофера Нолана, Рамину Джавади за музыку к седьмому сезону популярного телесериала "Игра престолов" (Game of Thrones), Бенджамину Уоллфишу, Фарреллу Уильямсу и Хансу Зиммеру за музыку к картине "Скрытые фигуры" (Hidden Figures, 2016) Теда Мелфи. Эта лента в 2017 году выдвигалась на кинопремию "Оскар" в трех категориях.

Grammy в категории "Лучшая песня для визуальных медиа" присуждена композитору Лину-Мануэлю Миранде за песню How Far I'll Go к мультфильму "Моана" (Moana, 2016). Эта анимационная картина в 2017 году претендовала на кинопремию "Оскар" в двух номинациях, включая "Лучшую песню".

Премия не досталась композиторам Джастину Гурвицу, Бенджу Пасеку и Джастину Полу (песня City Of Stars к музыкальному фильму "Ла-Ла Ленд"); Джеку Антоноффу, Сэму Дью и Тейлор Свифт (I Don't Wanna Live Forever к фильму "На пятьдесят оттенков темнее", Fifty Shades Darker, 2017); певице Сии и композитору Грегу Керстину (Never Give Up к картине "Лев", Lion, 2016). Эта лента режиссера Гарта Дэвиса в 2017 году номинировалась на кинопремию "Оскар" в шести категориях и "Золотой глобус" в четырех категориях. Замыкал список номинантов композитор Дайан Уоррен и актриса Андра Дэй с композицией Stand Up For Something к фильму "Маршалл" (Marshall, 2017).

Юбилейная 60-я церемония вручения премий Grammy проходит в воскресенье в нью-йоркском комплексе "Мэдисон-сквер-гарден". Трансляцию ведет телекомпания CBS.

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