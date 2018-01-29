Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Канадский музыкант Леонард Коэн посмертно удостоен Grammy за сольное рок-исполнение

Культура
29 января, 1:54 дата обновления: 29 января, 2:18 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 29, января. /ТАСС

Музыкант знаменит композицией Hallelujah

Поделиться
Материал из 1 страницы
Леонард Коэн

Леонард Коэн

©  EPA

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Премия Grammy в номинации "Лучшее сольное рок-исполнение" посмертно присуждена канадскому писателю, поэту и музыканту Леонарду Коэну за песню You Want It Darker. Об этом объявила в воскресенье Национальная академия искусства и техники грамзаписи США.

Коэн ушел из жизни в начале ноября 2016 года в возрасте 82 лет. Он знаменит композицией Hallelujah. При жизни завоевал Grammy 2007 года за лучший альбом года (River: The Joni Letters) и был удостоен почетной награды Национальной академии искусства и техники грамзаписи США за пожизненный вклад в музыку.

Смотрите также
Леонард Коэн, 2013 год

"Говорящий с Богом": феномен Леонарда Коэна

Победу в этой категории оспаривали лидер группы Soundgarden Крис Корнелл (посмертно) с песней The Promise, группа Foo Fighters с композицией Run, исландский квартет Kaleo с песней No Good (основан в 2012 году, дебютировал в борьбе за Grammy). Последней в списке номинантов значилась группа Nothing More с композицией Go To War. Этот американский квартет, основанный в Сан-Антонио (штат Техас) в 2003 году, был выдвинут в этом году на Grammy впервые, зато сразу в двух номинациях: "Лучшее рок-исполнение" (No Good) и "Лучший рок-альбом" (The Stories We Tell Ourselves).

Foo Fighters взяла реванш с композицией Run, получив Grammy в номинации "Лучшая рок-песня". Коллектив, основанный в Сиэтле (штат Вашингтон) в 1994 году, считается ветераном рок-сцены и держит рекорд по числу Grammy, завоеванных в номинации "Лучший рок-альбом". У группы таких наград четыре: 2000 года за диск There Is Nothing Left to Lose, 2003 года (One By One), 2007 года (Echoes, Silence, Patience & Grace) и 2011 года (Wasting Light). Всего на счету Foo Fighters 10 "золотых граммофонов" и 27 номинаций, включая за лучшее рок-исполнение и рок-песню в этом году.

Поражение в данной категории потерпели группа Metallica, представившая на суд жюри композицию Atlas, Rise! солиста Джеймса Хетфилда и барабанщика Ларса Ульриха, а также американская певица Кей.Флай (композиция Blood In The Cut). В номинацию были включены группа Nothing More (Go To War) и группа Avenged Sevenfold с композицией The Stage.

Группа The War On Drugs оказалась сильнейшей в номинации "Лучший рок-альбом". Ее пластинка A Deeper Understanding больше остальных впечатлила Национальную академию искусства и техники грамзаписи США. Поражение в данной категории потерпели группа Mastodon с диском Emperor Of Sand, Metallica (Hardwired <...>To Self-Destruct), коллектив Nothing More (The Stories We Tell Ourselves) и Queens Of The Stone Age с пластинкой Villains.

Церемония вручения премий Grammy проходит в воскресенье в Мэдисон-сквер-гардене. Трансляцию ведет телекомпания СBS.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Коэн, Леонард
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
2
Times: британский министр обороны своими заявлениями по РФ вызвал негодование спецслужб
3
Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу о долге Украины перед РФ в $3 млрд
4
WADA сообщило о возможной проблеме безопасности новых контейнеров для допинг-проб
5
"Скандал - высшая форма рекламы": мнения зрителей о фильме "Смерть Сталина"
6
Почему японцы готовы выходить на пенсию после 70 лет
7
Фигуристы Столбова и Климов отказались от участия в предолимпийском сборе в Японии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама