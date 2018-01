Канадский музыкант Леонард Коэн посмертно удостоен Grammy за сольное рок-исполнение

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Премия Grammy в номинации "Лучшее сольное рок-исполнение" посмертно присуждена канадскому писателю, поэту и музыканту Леонарду Коэну за песню You Want It Darker. Об этом объявила в воскресенье Национальная академия искусства и техники грамзаписи США.

Коэн ушел из жизни в начале ноября 2016 года в возрасте 82 лет. Он знаменит композицией Hallelujah. При жизни завоевал Grammy 2007 года за лучший альбом года (River: The Joni Letters) и был удостоен почетной награды Национальной академии искусства и техники грамзаписи США за пожизненный вклад в музыку.

Победу в этой категории оспаривали лидер группы Soundgarden Крис Корнелл (посмертно) с песней The Promise, группа Foo Fighters с композицией Run, исландский квартет Kaleo с песней No Good (основан в 2012 году, дебютировал в борьбе за Grammy). Последней в списке номинантов значилась группа Nothing More с композицией Go To War. Этот американский квартет, основанный в Сан-Антонио (штат Техас) в 2003 году, был выдвинут в этом году на Grammy впервые, зато сразу в двух номинациях: "Лучшее рок-исполнение" (No Good) и "Лучший рок-альбом" (The Stories We Tell Ourselves).

Foo Fighters взяла реванш с композицией Run, получив Grammy в номинации "Лучшая рок-песня". Коллектив, основанный в Сиэтле (штат Вашингтон) в 1994 году, считается ветераном рок-сцены и держит рекорд по числу Grammy, завоеванных в номинации "Лучший рок-альбом". У группы таких наград четыре: 2000 года за диск There Is Nothing Left to Lose, 2003 года (One By One), 2007 года (Echoes, Silence, Patience & Grace) и 2011 года (Wasting Light). Всего на счету Foo Fighters 10 "золотых граммофонов" и 27 номинаций, включая за лучшее рок-исполнение и рок-песню в этом году.

Поражение в данной категории потерпели группа Metallica, представившая на суд жюри композицию Atlas, Rise! солиста Джеймса Хетфилда и барабанщика Ларса Ульриха, а также американская певица Кей.Флай (композиция Blood In The Cut). В номинацию были включены группа Nothing More (Go To War) и группа Avenged Sevenfold с композицией The Stage.

Группа The War On Drugs оказалась сильнейшей в номинации "Лучший рок-альбом". Ее пластинка A Deeper Understanding больше остальных впечатлила Национальную академию искусства и техники грамзаписи США. Поражение в данной категории потерпели группа Mastodon с диском Emperor Of Sand, Metallica (Hardwired <...>To Self-Destruct), коллектив Nothing More (The Stories We Tell Ourselves) и Queens Of The Stone Age с пластинкой Villains.

Церемония вручения премий Grammy проходит в воскресенье в Мэдисон-сквер-гардене. Трансляцию ведет телекомпания СBS.