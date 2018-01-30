Читальный зал РГБ, где снимали "Москва слезам не верит", откроется после реставрации

МОСКВА, 30 января. /Корр. ТАСС Александра Урусова/. Cамый большой в Европе читальный зал №3 в Российской государственной библиотеке (РГБ) откроют во вторник после длительной реставрации, начатой в 2012 году.

В зале сохранены оригинальные интерьеры 1958 года - восстановлена мебель, над столами расположены фирменные зеленые лампы, очищен и реконструирован резной дубовый входной портал, люстры из латуни получили недостающие плафоны, паркет стал на несколько тонов светлее. Посетители зала смогут пользоваться wi-fi и заряжать электронные устройства.

Академическое пространство

"Это действительно большое событие, мы считаем этот зал легендарным и потому что тут легендарные люди работали, и потому что тут легендарный фильм снимался - "Москва слезам не верит"; он легендарный по размерам - самый большой в Европе, - рассказал ТАСС и.о. генерального директора РГБ Владимир Гнездилов. - Очень важно, что задумывался он как место, где собирается весь интеллектуальный цвет СССР. Это было святым местом, где люди получали знания".

Гнездилов напомнил, что библиотека используют все средства взаимодействия с читателями, включая проведение экскурсий.

"А вот этот зал - символ именно академической работы с книгой, это место возвращения к традиционной работе с книгами, место получения знаний, место повышения интеллектуального потенциала нашего общества", - добавил он.

Сергей Чернышов, руководивший работами по реставрации деревянных предметов интерьера (панно "Дружба народов", 12 массивных люстр и др.), в беседе с корреспондентом ТАСС признался, что все этапы были технически сложными. Мастера высшей категории, по его словам, трудились над восстановлением резных частей дубового портала и перил, сложнейшим оказалось и восстановление люстр, плафоны для которых были воссозданы вручную.

Особого труда также потребовала реставрация панно, над которым художники работали более шести месяцев.

Секреты "Ленинки"

По словам сотрудницы экскурсионного бюро РГБ Дарьи Хадеевой, при проведении работ не обошлось без открытия некоторых тайн библиотеки.

Когда реставраторы сняли часы с входного портала с ночным небосводом и отливающими золотом знаками зодиака, они открыли имя создателя - инженера библиотеки Николая Ивановича Ухова.

"Мы не знали имя мастера, а когда реставраторы сняли часы, то увидели подпись с именем Ухова. После телевизионного сюжета к нам обратилась внучка Николая Ивановича и обещала передать его фотографии", - рассказала Хадеева.

Другим секретом стала надпись на панно "Дружба народов", созданном в "суровом стиле". Композиция состоит из серии сюжетов об успехах советских людей в области геологии, освоения космоса, медицины и в том числе группа исследователей древних рукописей.

"После того, как текст так называемой рукописи был сфотографирован, при увеличении мы обнаружили буквы церковнославянского алфавита, сложенные в бессмысленные слова, но тем не менее одно из них очень напоминает слово "Боже", - продолжила Хадеева. - Для 60-х годов прошлого века это было довольно необычное художественное решение".

Из истории

Общая площадь читального зала №3 превышает 1,2 тыс. квадратных метров, он рассчитан на 464 рабочих места. Помещение открыли в 1958 году, на завершающем этапе строительства главного здания "Ленинки". Проект, предусматривающий потолки высотой более десяти метров, классическую мебель, галереи и лестницы из дуба, бронзовую скульптуру и монументальную живопись, был выполнен мастерской Владимира Гельфрейха.