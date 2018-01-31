Динара Алиева посвятит арии Дмитрию Хворостовскому

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Концерт памяти певца Дмитрия Хворостовского состоится в среду в Концертном зале им. Чайковского в Москве. Об этом сообщила солистка Большого театра России и приглашенная солистка Венской государственной оперы Динара Алиева.

В программу вечера войдут арии из опер: "Бал-маскарад", "Сила судьбы" и "Дон Карлос" Верди, "Эдгар", "Манон Леско" и "Мадам Баттерфляй" Пуччини. Аккомпанировать будет Государственный академический симфонический оркестр России им. Светланова, за дирижерский пульт встанет Александр Сладковский.

По словам Алиевой, она решила посвятить концерт коллеге, с которым неоднократно выступала, в том числе в рамках его цикла "Хворостовский и друзья". Певица выразила надежду, что "его семья сможет почерпнуть какие-то силы, зная, как много людей не только ощущает его утрату, как собственную, но и переживает за них <...>".

Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной борьбы с опухолью мозга.