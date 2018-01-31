Второй кинофестиваль "Горький fest" пройдет в июле в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 января. /ТАСС/. Второй фестиваль российского кино "Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде 20-26 июля 2018 года, соответствующее трехсторонее соглашение подписали в среду президент фестиваля актер Михаил Пореченков, гендиректор продюсерского центра "Люксар" Оксана Михеева и глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. Фестиваль будет посвящен 150-летию со дня рождения писателя Максима Горького, уроженца Нижнего Новгорода.

"Сегодня у нас очень торжественное событие, мы подписываем соглашение о проведении второго фестиваля "Горький fest", он пройдет с 20 по 26 июля <...> Для нас очень важно, чтобы об этом мероприятии узнали все жители города и смогли принять в нем участие, поэтому со стороны администрации города будет приложена максимальная поддержка <...> У нас есть молодые команды, которые в Нижнем Новгороде будут уже сами снимать свои кинофильмы... надеюсь, мы тоже сможем посмотреть и поддержать молодых авторов", - сказал Панов на церемонии подписания.

Помимо показа полнометражных и короткометражных фильмов на фестивале пройдут мастер-классы, встречи с актерами и режиссерами, кинопанорамы, ретроспективы, круглые столы, конкурс кинопоэзии. По словам Михеевой, посещение некоторых площадок будет только по пригласительным, при этом будут работать и открытые площадки для жителей и гостей города.

"Будет много интересных встреч, будет много мероприятий, будут мастер-классы, приедут интересные и знаменитые гости <...> Я думаю, что в этот раз мы подойдем более тщательно и серьезно к отбору [фильмов] и сможем показать лучшие картины, которые были выпущены за этот год", - сказал Пореченков.

Впервые "Горький fest" прошел в Нижнем Новгороде летом 2017 года, тогда он продолжался четыре дня (в этом году фестиваль будет идти семь дней). На открытии, помимо Пореченкова, присутствовали Никита Михалков, Константин Хабенский и другие российские актеры. Конкурсной комиссии были представлены картины различных форм - от короткометражек и киноальманахов до экспериментального видео и документалистики.

В программу фестиваля вошли, в частности, фильмы "Блокбастер" (режиссером фильма стал Роман Волобуев, который снял свою фамилию из титров), "Купи меня" Вадима Перельмана, "Кроткая" Сергея Лозницы, "Маленький поезд" Тамары Дондурей, "Турецкое седло" Юсупа Разыкова.

Были организованы гала-премьеры российских лент, спецпоказы и презентации новых проектов.