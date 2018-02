Экс-участник группы Rainbow: современной рок-музыке не хватает накала страстей

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Георгий Перов/. Современная музыка эмоционально бедна и лишена разнообразия. Такое мнение выразил в интервью ТАСС бывший клавишник легендарной британской рок-группы Rainbow Тони Кэйри. Он выступил в среду со своим новым коллективом в столичном концертном зале Crocus City Hall.

"Я всегда знакомлюсь с новинками, чтобы быть в курсе, в каком направлении движется музыка, - сообщил собеседник. - Почти весь новый материал кажется мне одинаковым - он какой-то излишне отполированный, слишком прилизанный, лишенный глубины, хотя, конечно же, имеются и исключения. [32-летний американский поп-исполнитель] Бруно Марс - большой талант, мне нравятся его музыка и энергия".

"Я не особо слежу за современной рок-музыкой, - признался Кэйри. - Я родом из эпохи, когда мы играли без "страховочной сетки", музыка была исполнена эмоций, а сейчас такого накала страстей практически не осталось, по крайней мере я его не чувствую. Не думаю, что молодые слушатели со мной согласятся, но это в порядке вещей".

Кэйри отметил, что не склонен с пессимизмом смотреть на перспективы стиля, хотя и признает наличие проблем, в частности вызванных развитием технологий. "Любители рока никогда не исчезнут, - отметил он. - Проблема в том, что вам не удастся услышать много хорошего материала: музыка сегодня привязана к потоковой передаче данных, а вы можете подключиться к трансляции только того, что предлагают вам iTunes или Spotify. Сервисы, специализирующиеся на потоковой передаче данных, убивают бизнес, связанный с производством физических носителей, хотя фактически он и так уже мертв".

"Но музыка не умирает, хотя я понятия не имею, в каком направлении она развивается, - добавил музыкант. - Мне нравится многое из того, что я слушаю, если там есть честность и душа. The Dead Daisies просто великолепны, The Winery Dogs, Black Country Communion - все эти честные рок-команды, которые играют то, что чувствуют".

Автобиография в нотах

Говоря о дальнейших планах, Кэйри сообщил, что собирается выпустить новый альбом. "Я занимаюсь сейчас записью, готово примерно девять песен, и когда все завершится, вы его услышите, - сказал он. - Но я делаю нечто совершенно отличное [по стилю], и если вы являетесь любителем хард-рока и металла, то это может не оказаться вам по вкусу: в этих композициях можно услышать фортепиано, оркестр и мой голос. Никакого баса, барабанов, гитар, хоров".

"Это очень личные, автобиографические песни, - сказал Кэйри. - Пластинка получила название "Lucky Us" ("Счастливые мы" - прим. ТАСС), в котором отражены моя личная жизнь и женитьба, но я вкладываю в него и более широкий смысл: это безумный мир, масса людей голодает, подвергается опасности, страдает. Если ты сегодня пообедал, то уже счастлив. Если на тебя не падают бомбы, ты счастлив".

"От места вашего рождения зависит то, какими шансами вы будете располагать в этой жизни, - считает он. - Например, я родился в Америке, а теперь живу в Центральной Европе, я счастлив, и мне грех на что-либо жаловаться. Мне неведомы голод, холод, я не знаю, что такое быть бездомным. Мне представился шанс развивать свой маленький талант и посвятить этому всю жизнь - мне действительно очень повезло, и я благодарен за это [судьбе]".

Дальнейшие планы

Кэйри сообщил, что уходить на пенсию не собирается. Для принятия такого решения, по его словам, нужны веские причины. "Музыканты обычно не отходят от дел по своей воле, и я тоже не думал об этом, - сказал Кэйри. - До тех пор, пока я в состоянии делать что-то новое, я не сверну с этого пути и продолжу гастролировать. Единственной помехой могут стать лишь проблемы со здоровьем. По счастью, состояние здоровья стабильное, и я по-прежнему люблю путешествовать и выступать".

В качестве примера он привел ситуацию, в которой оказался девять лет назад, когда вошел в состав группы Over the Rainbow, но был вынужден заняться здоровьем. "Я заболел - у меня диагностировали рак - и пришлось покинуть группу сразу после японского турне 2009 года, - сообщил Кэйри. - Мы обсуждали возможность записи нового альбома, но мне потребовалось пять лет, чтобы окончательно выздороветь. Это уже совсем другая история, но с Over the Rainbow все было кончено, по крайней мере для меня".

Музыкальные предпочтения

Отвечая на вопрос, где с чего началось его увлечение рок-н-роллом, музыкант сказал, что это был британский квартет The Beatles. "У нас всегда был [дома] радиоприемник, поэтому я затрудняюсь сказать, кого я услышал первым, но мне было 11, когда появились The Beatles и все изменилось, - сказал Кэйри. - Первыми исполнителями, чьи записи я купил себе сам, были Джими Хендрикс и Creedence Clearwater Revival, а также Дженис [Джоплин], The Doors, The Greatful Dead - лучшие из шестидесятников".

"Рэй Манзарек из The Doors и Гарт Хадсон из The Band во многом повлияли на меня как на органиста, - продолжил он. - К их числу также относятся Рик Уэйкман, Рик Райт, Грег Оллман. Я узнал, как надо играть в коллективе, благодаря Майлзу Дэвису, Ричи Блэкмор тоже многому меня научил".

"Сейчас я слушаю довольно мало музыки, а когда все-таки делаю это, то обычно отдаю предпочтение джазу или кантри, - отметил он. - На этой неделе я слушаю Чета Баркера и Арта Пеппера - двух фантастических джазовых музыкантов 1950-х и 1960-х годов. Кантри-исполнители, которые мне нравятся, работали еще раньше, это Вилли Нельсон, Мерл Хаггард, Крис Кристофферсон и ряд других".

В ответ на просьбу назвать коллег по цеху, с кем бы он хотел поработать в рамках проекта своей мечты, Кэйри сказал: "Вэн Моррисон, Брюс Спрингстин, [ушедший из жизни в прошлом году] Том Петти, Боб Дилан и я могли бы сформировать весьма неплохой коллектив".

Досуг

Затронув тему свободного времени, собеседник агентства предупредил, что ждать откровений не стоит. "Полагаю, я достаточно скучный человек, - сообщил он. - Я люблю ловить рыбу. Когда был моложе, то занимался подводной рыбалкой по всему миру, практически везде, где температура воды не ниже 27 градусов. Теперь же я рыбачу в основном в Скандинавии".

"Я люблю Норвегию, неиспорченную [в плане природы] страну, где полно гор и фьордов, - сказал Кэйри. - Отправляюсь туда при первой же возможности". "Кроме того, я постоянно читаю, не менее трех книг в неделю, а вот к монстрам вечеринок причислить себя не могу, - добавил он. - Люблю работать в собственном саду, к тому же это отличная терапия при стрессе".