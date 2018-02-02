Петербург отметит юбилей Владимира Высоцкого концертом в зале "Октябрьский"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 февраля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Концерт "Владимир Высоцкий - 80 лет" при участии артистов из Москвы и Петербурга пройдет в пятницу в Большом концертном зале "Октябрьский" в Петербурге. Основу вечера составят воспоминания и песни из репертуара Высоцкого.

"Это замечательно, что каждый год мы вспоминаем великого нашего поэта Владимира Семеновича, что приезжают артисты, которые прекрасно знакомы с его творчеством. Я особенно рад, что очень много молодежи приобщаются к наследию Владимира Высоцкого. Звучат его стихи, издаются книги. Он живет полнокровной жизнью поэта, его читают, чтят, его поют", - сказал корреспонденту ТАСС главный режиссер зала "Октябрьский" Геннадий Шагаев.

На вечере о своем отце вспомнит его сын Никита Высоцкий. В числе участников концерта заявлены Екатерина Гусева, Елена Максимова, Александр Маршалл, Александр Ф. Скляр, Вениамин Смехов, Семен Стругачев, Андрей Ургант, Дмитрий Харатьян, Сергей Шакуров. Выступят также группы "Чайф" и "Пилот". В программу войдут фрагменты из театральных и киноролей Высоцкого, в том числе из спектакля "Гамлет", из фильмов "Вертикаль" и "Место встречи изменить нельзя".

Высоцкий неоднократно бывал в Ленинграде, он гастролировал здесь в составе труппы Театра на Таганке, давал множество бардовских вечеров на клубных площадках и в институтах, снимался на "Ленфильме" в картинах "Плохой хороший человек" и "Единственная". Среди его песен есть одна с конкретным ленинградским адресом - "В Ленинграде-городе у Пяти углов".

Как утверждают биографы, в последний раз Высоцкий (1938-1980) приезжал в Ленинград в апреле 1980 года на съемки концерта для картины режиссера-документалиста Владислава Виноградова "Я помню чудное мгновенье". Для нее он записал песню "Кони привередливые", которую вырезала цензура. Режиссеру тогда удалось сохранить пленку с этим эпизодом, и он вошел в следующую его картину - "Я возвращаю ваш портрет".