Театр на Таганке посвятил премьеру спектакля "Беги, Алиса, беги" юбилею Высоцкого

МОСКВА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Имя Владимира Высоцкого (1938-1980) вновь появилось на афише Московского театра на Таганке. Юбилею актера, поэта и барда, которому 25 января могло бы исполниться 80 лет, его родной театр посвятил спектакль "Беги, Алиса, беги", вдохновленный музыкальной сказкой Высоцкого "Алиса в Стране чудес". Премьера спектакля состоится в пятницу, сообщили ТАСС в пресс-службе "Таганки", отметив, что театр выносит на суд зрителей абсолютно новую "Алису" и собственное восприятие Высоцкого.

Ранее в интервью агентству директор Театра на Таганке Ирина Апексимова говорила, что идея поставить спектакль по Высоцкому пришла ей самой. "Несколько лет назад один из рабочих сцены подарил мне винтажную пластинку с записью музыкальной сказки Высоцкого "Алиса в Стране чудес" (запись была сделана Высоцким на фирме "Мелодия" в 1976 году). Я послушала ее раз, другой, и после этого родилась идея вернуть "Алису" Высоцкого современному зрителю, создать свое собственное прочтение этой удивительной истории", - поделилась директор "Таганки".

По ее словам, на постановку был приглашен "очень востребованный молодой режиссер Максим Диденко", который и собрал творческую команду. Драматург Валерий Печейкин создал новую пьесу о приключениях Алисы (а точнее, сразу нескольких Алис), художник Мария Трегубова стала автором самых масштабных декораций в истории Театра на Таганке, а композитор Иван Кушнир написал оригинальную музыку на стихи Владимира Высоцкого, прокомментировала Апексимова.

Режиссер Максим Диденко напомнил, что "родился в тот год, когда Высоцкий умер". "Поэтому шансов пересечься с ним в живую просто не было, - пояснил режиссер. - В детстве Высоцкий был для меня мифологической фигурой в первую очередь из кино, во вторую - как автор замечательных песен". "Когда я пришел работать на "Таганку", то снова погрузился в его творчество, а любовь к нему была всегда - он абсолютный русский герой", - считает Диденко.

Относительно сценария ясность внес драматург Валерий Печейкин. "Мы сделали с Высоцким то же, что Высоцкий в свое время сделал с Кэрроллом - мы его интерпретировали. Ведь оригинальная "Алиса" Кэрролла - невероятно пластичный материал, который позволяет говорить сегодня о происходящем вокруг нас. А с новой музыкой Ивана Кушнира стихи Высоцкого начинают звучать как древние заклинания", - высказал свое мнение драматург.

В спектакле заняты 22 артиста Театра на Таганке и одна приглашенная актриса - исполнительница роли юной Алисы Настя Митигуллина, которую режиссер выбрал на кастинге среди нескольких сотен участников. Одну из главных ролей играет директор "Таганки" Ирина Апексимова.