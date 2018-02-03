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Умер бывший солист The Temptations

Культура
3 февраля, 1:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС

Деннису Эдвардсу было 74 года

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Деннис Эдвардс

Деннис Эдвардс

© Photo by John Salangsang/Invision/AP

ТАСС, 3 февраля. Американский певец, бывший солист группы The Temptations Деннис Эдвардс скончался на 75-м году жизни. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на его супругу.

По его информации, Эдвардс скончался в четверг вечером в больнице в Чикаго от осложнений, вызванных менингитом.

Деннис Эдвардс родился 3 февраля 1943 года в Фэрфилде, штат Алабама. Исполнял песни преимущественно в жанре соул, ритм-н-блюз, поп и диско. Наиболее известен как солист основанного в 1960-м мужского вокального коллектива The Temptations, который был трижды удостоен премии Grammy. В 1989 году был включен в американский Зал славы рок-н-ролла.

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