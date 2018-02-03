На Международной книжной ярмарке в Гаване открылся российский павильон

ГАВАНА, 3 февраля. /ТАСС/. Гаванская Международная книжная ярмарка - один из самых масштабных и популярных культурных форумов на Кубе - в пятницу распахнула двери для всех желающих. На территории старинной крепости Сан-Карлос-де-ла-Кабанья, которая стала традиционным местом проведения главного кубинского праздника книги, свои экспозиции развернули участники из более чем 40 стран Америки, Африки, Азии и Европы.

Не прошла незамеченной и презентация российского павильона, где представлены книги различных тематических направлений, выпущенные отечественными издательствами "Эксмо", "АСТ", "Вече", "Самокат", "Прогресс-Традиция", "Б.С.Г.-Пресс", Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ. Российский стенд оформлен с использованием национальных орнаментов народов России.

"Россия каждый год принимает участие в гаванской Международной книжной ярмарке, и наш павильон всегда привлекает большое количество посетителей. Тысячи кубинцев получили образование в СССР, прекрасно говорят на русском языке и очень любят нашу литературу", - отметил советник-посланник посольства России на Кубе Сергей Рещиков, открывая российский павильон.

Петр Алешковский и Виктор Куллэ

В нынешнем году из России на гаванский форум приехали писатель, историк и радиоведущий Петр Алешковский и поэт, переводчик и литературовед Виктор Куллэ.

В 2016 году Алешковский удостоился литературной премии "Русский Букер" за роман "Крепость". Куллэ принимал участие в переводе стихотворений для двух антологий из серии "Современная литература народов России" - "Поэзии", получившей гран-при конкурса "Книга года-2017", и "Детской литературы".

Алешковский и Куллэ выступят с лекциями, примут участие в круглом столе на тему "Трудности художественного перевода" и детском конкурсе "Я рисую Россию".

Российская экспозиция и программа мероприятий в рамках ярмарки организованы "Объединенным гуманитарным издательством" при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, посольства России на Кубе и представительства Россотрудничества в карибской стране.

Русские книги на Кубе по-прежнему любят

В прошлом на ярмарках в Гаване была широко представлена советская книжная продукция. После распада СССР российские издательства долгое время не участвовали в кубинских книжных форумах. Однако с 2009 года на ярмарке ежегодно открывается российский павильон, а в 2010 году РФ была почетным гостем книжного праздника.

На Кубе до сих пор сохраняется высокий спрос на литературу именно на русском языке. На острове живет немало выходцев из республик бывшего СССР, да и кубинцы, которые в прошлом закончили советские вузы, с интересом относятся к новинкам российских издательств.

Гаванская книжная ярмарка

Гаванская книжная ярмарка считается главным ежегодным культурным событием на Кубе и одним из самых масштабных и значимых мероприятий такого рода в регионе. Для местных читателей она является редкой возможностью ознакомиться с самыми современными тенденциями мировой литературы, пополнить свои библиотеки и пообщаться со знаменитыми авторами, поэтому столичный книжный форум ежегодно посещают сотни тысяч человек.

В этом году ярмарка посвящена главному историку Гаваны Эусебио Леалю, который на протяжении нескольких десятилетий руководит Историческим бюро кубинской столицы и отвечает за сохранение культурного и архитектурного наследия города. Недавно Леаль был награжден российским орденом Дружбы за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами РФ и Кубы.

Почетным гостем книжного форума в этом году стал Китай. Из Поднебесной на остров прибыла делегация в составе 220 человек - писатели, издатели, артисты и представители правительства.

Гаванская ярмарка, в первый же день привлекшая внимание многочисленных жителей и гостей Гаваны, продлится до 11 февраля. Затем она отправится в турне по стране, которое завершится в середине мая в городе Сантьяго-де-Куба в восточной части острова.