В Париже открылись Дни русской книги

ПАРИЖ, 3 февраля. /ТАСС/. В Париже в субботу открылись Дни русской книги. Они проходят в здании мэрии Пятого столичного округа, расположенной на площади Пантеона, в Латинском квартала.

Интерес аудитории вызвал круглый стол, посвященный последним десятилетиям в истории России. Участниками открытой дискуссии стали французские и российские филологи, историки, журналисты, дипломаты.

Автор книги "Путин", вышедшей в парижском издательском доме "Кальманн-Леви", профессор Фредерик Понс подчеркнул необходимость объективных исследований о современной России, опирающихся на достоверные источники. "Пока же информационным ресурсом для многих являются книги неоконсервативных американских авторов, склонных к искажению действительности", - заметил писатель.

По его словам, в своей книге он опирался на собственные многолетние исследования современного русского общества. Понс напомнил о драматических периодах российской истории - событиях 1917 года, войне, затронувшей каждую семью, распаде Советского Союза.

"Сдержал обещания"

"Работая над книгой, я внимательно перечитал статью [президента РФ Владимира] Путина "Россия на рубеже тысячелетий", опубликованную на сайте правительства в конце 1999 года, - отметил он. - Это очень сильный текст, настоящий план действий". По его мнению, этот план действий открыл новую стратегическую перспективу.

"Путин сдержал свои обещания, и русские несомненно живут сегодня лучше, чем раньше, - отметил исследователь. - Он привел страну в движение, навел порядок в администрации и экономике, восстановил ее влияние на мировой арене".

По мнению Понса, "именно этим объясняется огромная популярность Путина". "Его рейтинг остается неизменно высоким после многих лет пребывания у власти", - отметил французский политолог.

Своими впечатлениями о работе в Москве поделился посол Франции в России Клод Бланшмезон, возглавлявший французскую дипломатическую миссию в российской столице в 2000-2003 годах. Он напомнил, что "в день терактов в Нью-Йорке в сентябре 2001 года именно Владимир Путин первым из мировых лидеров позвонил президенту США Джорджу Бушу, чтобы выразить свою полную солидарность с Америкой". Российский президент, отметил дипломат, "тогда же предложил, чтобы США и Россия координировали свои усилия в борьбе с терроризмом".

"Европейская страна"

Бланшмезон тогда же указал, что с согласия российского президента снаряжение, предназначенное для сил международной коалиции во время операции в Афганистане, доставлялось через территорию России. "Путин облегчил Франции создание пункта поддержки на аэродроме в Душанбе для ротации наших войск, а также для полетов наших самолетов", - отметил он.

Россия, Франция и Германия, продолжил Бланшмезон, решительно выступили в начале 2003 года против второй американской войны в Ираке. "Наши страны были в этом вместе", - подчеркнул он.

Дипломат отметил также, что в те же годы начались переговоры о создании общего экономического пространства между Россией и Евросоюзом. Помимо экономической стороны намеревались создать общие пространства в области науки, права и безопасности. "Внутри Европейского союза (ЕС) представители Польши и стран Балтии приложили, однако, все силы, чтобы помешать выполнению достигнутых договоренностей", - считает он.

Дипломат уверен, что сотрудничеству ЕС с Россией нет альтернативы: "Россия - европейская страна, и нам предстоит жить рядом с ней".

Русский дом

В субботу на литературном фестивале были вручены награды лучшим переводчикам российских книг. Всем желающим была также предоставлена возможность присутствовать на открытых уроках русского языка.

"Сегодня мэрия Пятого округа превратилась в большой Русский дом , - сказала ТАСС участница Дней русской книги, московская поэтесса Галина Балебанова. - Многие гости фестиваля старались охватить своим вниманием все тематические встречи, дискуссии, премьеры этого дня."

По словам Балебановой, на фестивале звучали стихотворения Марины Цветаевой, Зинаиды Гиппиус и других поэтов. "Парижане слушали их с большим волнением, в зале не было ни одного равнодушного", - отметила она.

Фестиваль продолжит свою работу в воскресенье. Многие французские издательства день открытых дверей проведут.