Оркестр Мариинского театра во главе с Валерием Гергиевым выступит в четырех странах Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Симфонический оркестр Санкт-Петербургского Мариинского театра под руководством народного артиста России Валерия Гергиева отправляется в воскресенье в европейский тур по городам Австрии, Германии, Испании и Италии. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе театра Анна Касаткина.

"С 5 по 17 февраля коллектив проведет 12 концертов в Австрии, Германии, Испании и Италии", - сказала пресс-атташе, назвав первой точкой тура австрийский город Линц. В программе - "Послеполуденный отдых фавна" Клода Дебюсси, симфонические медитации "Вознесение" Оливье Мессиана и Четвертая симфония Дмитрия Шостаковича.

"В преддверии гастролей симфонический оркестр, хор, солисты оперной труппы Мариинского театра, а также приглашенные артисты представят в Концертном зале имени Петра Чайковского в Москве оперу Джузеппе Верди "Симон Бокканегра". Она прозвучит в концертном исполнении", - добавила Касаткина.

Немецкая часть поездки начнется 6 февраля симфоническими вечерами в Штутгарте, Нюрнберге и Фрайбурге при участии пианиста Дениса Мацуева (Третий концерт Сергея Рахманинова). В городе-побратиме Петербурга - Гамбурге в концертном исполнении прозвучит "Иоланта" Чайковского. Там к оркестру присоединятся солисты хора театра. 11 февраля музыканты выступят во франкфуртской Альте-опер, где пианист Алексей Володин исполнит с оркестром Третий концерт Сергея Прокофьева.

С 12 по 16 февраля Симфонический оркестр сделает остановки в пяти городах Испании. Эту часть турне откроет концерт во Дворце конгрессов Baluarte (Памплона), где прозвучат Пятая симфония Густава Малера и кантата "Александр Невский" Сергея Прокофьева при участии хора Orfen Pamplons. В Национальной концертной аудитории Мадрида и Концертном зале "Аудиториум" в Барселоне будет исполнена Вторая симфония Малера при участии солисток труппы Мариинского театра Анастасии Калагиной и Юлии Маточкиной и хора Ibercamera (художественный руководитель - Мирея Баррера). Для исполнения во Дворце музыки Валенсии Седьмой (Ленинградской) симфонии Шостаковича петербуржцы объединятся с Симфоническим оркестром Валенсии.

Серия выступлений в Испании завершится вечером в Аликанте, где прозвучат Симфония в трех движениях Игоря Стравинского и "Картинки с выставки" Модеста Мусоргского. Лауреат XV Международного конкурса имени Чайковского петербуржец Сергей Редькин исполнит с оркестром Третий фортепианный концерт Прокофьева. Еще одна пианистка - Варвара Непомнящая присоединится к оркестру в Турине (Италия), где с ее участием 17 февраля будет исполнен Второй концерт Рахманинова. Русскую программу в заключительный вечер турне дополнят сюита из "Сказки о царе Салтане" Николая Римского-Корсакова и "Волшебное озеро" Анатолия Лядова.