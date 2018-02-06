В Театре сатиры состоится премьера спектакля "Где мы?!..."

МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский академический театр сатиры выпускает спектакль "Где мы?!..." с участием художественного руководителя труппы, народного артиста РФ Александра Ширвиндта. Во вторник состоится пресс-прогон постановки, премьерные показы которой объявлены на 7, 9 и 18 февраля, сообщили ТАСС в пресс-службе Театра сатиры, добавив, что "все билеты на премьерные показы полностью проданы".

Ранее в интервью ТАСС Ширвиндт рассказал, что по жанру спектакль "Где мы?!..." (первоначально спектакль назывался "Великий забытый") - социально-сатирическая фантасмагория, пьесу для которой специально для Театра сатиры сочинил Родион Овчинников. Он же выступил и в качестве режиссера. "Родион Овчинников - мой ученик, прежде у нас в театре на "Чердаке сатиры" он поставил милый спектакль "Тремя этажами выше", - пояснил Ширвиндт.

Относительно новой работы худрук Театра сатиры сообщил, что "действие происходит в сумасшедшем доме, где встречаются несколько особей сегодняшнего разлива". "Там есть, например, совершенно оголтелый телеведущий", - отметил Ширвиндт, уточнив, что этот собирательный образ на сцене воплотит его ученик Александр Олешко.

Представляя других героев спектакля, он рассказал, что "второй человек, сошедший с ума, - это такой русский самородок, который все время прорывается на телевидение и может все: он играет, поет, ремонтирует, хоронит, стреляет - все что угодно, но он все время пьяный, его играет Федор Добронравов".

"И там в отдельном отсеке живет такой совершенно столетний человек, которого некуда деть, ибо раньше на месте психушки был Дом ветеранов сцены - он не желает уезжать, выгнать страшно, хоронить рано. Это я", - заявил Ширвиндт, добавив, что "руководит всем главврач больницы, сам глубоко нездоровый человек, который всех успокаивает, что, дескать, все будет хорошо, - это Юрий Нифонтов".

По словам Ширвиндта, спектакль густонаселен. В числе участников постановки он назвал, в частности, ведущих актрис Театра сатиры Зою Зелинскую, Наталию Защипину, Нину Корниенко, Наталью Карпунину. Что касается членов постановочной группы, то в нее, кроме автора пьесы и режиссера Родиона Овчинникова, вошли сценограф Виктор Шилькрот, художник по костюмам Ирэна Белоусова, балетмейстер Арсений Хорунжий.