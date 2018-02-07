"Сатирикон" покажет спектакль "#НЕПУШКИН"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Музыкально-пластический спектакль "#НЕПУШКИН" покажут в среду на сцене столичного театра "Сатирикон". Художественный руководитель театра Константин Райкин назвал его в беседе с ТАСС зрелищным высказыванием по современной отечественной поэзии.

По его словам, спектакль представляет собой "высказывания молодых артистов театра "Сатирикон", завязанные на пластике, музыке, которую они сами же и создали". "Это такой срез современной жизни, современных проблем. Там есть и любовь, и жестокость, и социальные проблемы, и вопросы современной психологии молодого человека, и вопрос некоммуникабельности, разъединенности и, наоборот, тяги к духовности и невозможности в полной мере эту духовность обрести", - поделился Райкин.

В спектакле "#НЕПУШКИН" современный язык со всеми его сленговыми оборотами сравнивается с поэзией Пушкина. В спектакле звучат тексты современных поэтов Тимура Кибирова, Дмитрия Воденникова, Федора Сваровского, Али Кудряшевой и других, а также музыка группы "Взаимно, Илья".

Жанр постановки, по словам Райкина, сродни документальному театру "вербатим", который включает в себя диалоги из жизни: когда "разные личности, современные молодые люди высказываются о своих болях, о своих проблемах, беспокойствах, щемящих мыслей и ощущений от жизни, от людей и от себя". Райкин назвал постановку "энергоемким напором, стремительным и разнообразным - шоу на основе современной поэзии".

Следующий показ назначен на 16 февраля и 9 марта.