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"Сатирикон" покажет спектакль "#НЕПУШКИН"

Культура
7 февраля, 0:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС

В постановке используются тексты современных поэтов Тимура Кибирова, Дмитрия Воденникова, Федора Сваровского, Али Кудряшевой и других

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Музыкально-пластический спектакль "#НЕПУШКИН" покажут в среду на сцене столичного театра "Сатирикон". Художественный руководитель театра Константин Райкин назвал его в беседе с ТАСС зрелищным высказыванием по современной отечественной поэзии.

По его словам, спектакль представляет собой "высказывания молодых артистов театра "Сатирикон", завязанные на пластике, музыке, которую они сами же и создали". "Это такой срез современной жизни, современных проблем. Там есть и любовь, и жестокость, и социальные проблемы, и вопросы современной психологии молодого человека, и вопрос некоммуникабельности, разъединенности и, наоборот, тяги к духовности и невозможности в полной мере эту духовность обрести", - поделился Райкин.

В спектакле "#НЕПУШКИН" современный язык со всеми его сленговыми оборотами сравнивается с поэзией Пушкина. В спектакле звучат тексты современных поэтов Тимура Кибирова, Дмитрия Воденникова, Федора Сваровского, Али Кудряшевой и других, а также музыка группы "Взаимно, Илья".

Жанр постановки, по словам Райкина, сродни документальному театру "вербатим", который включает в себя диалоги из жизни: когда "разные личности, современные молодые люди высказываются о своих болях, о своих проблемах, беспокойствах, щемящих мыслей и ощущений от жизни, от людей и от себя". Райкин назвал постановку "энергоемким напором, стремительным и разнообразным - шоу на основе современной поэзии".

Следующий показ назначен на 16 февраля и 9 марта.

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Персоны
Райкин, Константин Аркадьевич
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