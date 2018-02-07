Мединский: вопрос о присуждении Носкову "Заслуженного артиста" рассмотрят повторно

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Экспертный совет, занимающийся присуждением званий "Народный артист РФ" и "Заслуженный артист РФ", через две недели повторно рассмотрит вопрос о присуждении "Заслуженного артиста" певцу и композитору Николаю Носкову. Об этом сообщил в среду журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Что касается Николая Носкова, то мы посмотрели протокол решения совета. Действительно, в условиях обсуждения и тайного голосования решение по нему было отложено, перенесено. Но, с учетом того, что к нам обратился целый ряд деятелей культуры и, как выяснилось, у него тяжелое заболевание, то мною принято решение инициативно подготовить все документы для присуждения ему "Заслуженного артиста" и вынести без очереди на ближайший экспертный совет, который состоится через две недели", - заявил Мединский.

По словам министра, он "впервые за эти годы" планирует лично присутствовать на заседании совета.

Глава Минкультуры также отметил, что экспертный совет, включающий на сегодняшний день более 30 человек, "на 95% состоит из деятелей культуры, представляющих все направления культуры и искусств". "Естественно, могут возникать какие-то обиды, но это решение отраслевое, решение деятелей культуры, которые собраны в этом совете", - заметил он.

Мединский обратил внимание на то, что в 1990-е годы подобные звания "девальвировали путем массового присуждения", поэтому в последнее время ведомство ежегодно представляет лишь около пяти кандидатов на получение звания "Народный артист" и не более 25 кандидатов на отличие "Заслуженный артист". "И, конечно, моральная цена этого звания повысилась", - подчеркнул он.

Ранее на портале change.org появилась петиция, адресованная Минкультуры и Госдуме, с "протестом против необоснованного решения Министерства культуры РФ о не присуждении звания "Заслуженного артиста" певцу Николаю Носкову". На данный момент под ней поставили подписи более 4,3 тыс. человек.

Николай Носков

Николай Носков начинал музыкальную карьеру в составе таких коллективов, как ансамбль "Москва" и рок-группа "Парк Горького". Наибольшей популярности певец добился уже сольно, в числе его хитов - "Я не модный", "Я тебя люблю", "Это здорово".

В марте 2017 года артист был госпитализирован для удаления тромба в области шеи. В связи с длительным процессом реабилитации Носков был вынужден перенести на более поздний срок гастрольный тур, приуроченный к его 60-летию. Новые даты до сих пор не объявлены.