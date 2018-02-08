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Три четверти билетов на спектакли фестиваля "Золотая маска" раскуплены

Культура
8 февраля, 17:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС

В театрах с малыми залами, рассчитанными на 100, 120 или 200 мест, билеты уже закончились

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Основная часть билетов на спектакли театрального фестиваля "Золотая маска", стартовавшего во вторник, уже раскуплена. Об этом в беседе с ТАСС сообщила руководитель билетного отдела фестиваля Людмила Малышева.

"Практически три четверти билетов продано, основная продажа на все спектакли уже прошла, - сообщила Малышева. - Нам не хватает билетов на спектакли малой формы, очень много людей хотят попасть к нам на спектакли". Собеседница агентства уточнила, что в театрах с малыми залами (на 100, 120, 200 мест) билеты уже закончились.

"Остались только спектакли большой формы, которые идут в театре Маяковского на 800 мест, в театре Пушкина на 800 мест, в театре Станиславского на 1000 мест. Там продано две трети, то есть треть билетов еще есть. Но там, где маленькие залы, например, в театре Вахтангова на Новой сцене 200 мест - билеты уже проданы", - уточнила Малышева.

На спектакли внеконкурсной программы проекта "Маски Плюс", так называемой новой драмы, которые будут проходить в Центре им. Мейерхольда, билеты раскуплены с 1 по 6 марта, добавила собеседница агентства. Цена билетов варьируется от 350 рублей ("Преступление и наказание" в МХТ им. Чехова, последний ряд) до 7000 рублей и выше ("Занавес. Наяда и рыбак. Сюита", Большой театр, амфитеатр).

"Золотая маска" была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей (СТД) РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов. Фестиваль проводится СТД РФ, Министерством культуры РФ, правительством Москвы, дирекцией фестиваля "Золотая маска".

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