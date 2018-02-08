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Мединский: за 6 лет посещаемость музеев выросла на 50%

Культура
8 февраля, 18:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС

В прошлом году в российских музеях побывало 125 млн человек

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Россияне стали чаще посещать музеи и больше интересоваться искусством, с 2011 года посещаемость музеев выросла на 50%.

Об этом в четверг на своей официальной странице в соцсети "Вконтакте" написал министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Россияне стали все больше интересоваться культурой и искусством - об этом, к примеру, красноречиво свидетельствуют показатели посещаемости музеев. В 2011 году российские музеи приняли у себя 83 миллиона человек, а по итогам 2017 - 125 миллионов. Прирост за 6 лет составил 50%", - написал Мединский.

Министр отмечает, что самым популярным музеем по итогам минувшего года стал Петергоф, который посетило рекордное количество гостей - 5,3 млн человек. "По словам руководства музея, это абсолютный предел", - добавил Мединский.

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