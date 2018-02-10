СМИ: в США скончался рэппер и диджей Кевин Смит

ТАСС, 10 февраля. Американский рэппер и диджей Кевин Смит, выступавший под псевдонимом Lovebug Starski, которого часто называют автором термина "хип-хоп", ушел из жизни в четверг в возрасте 57 лет. Об этом в пятницу сообщил музыкальный журнал Rolling Stone.

По его данным, рэппер скончался в Лас-Вегасе (штат Невада). Причиной его смерти стал сердечный приступ. Информацию о смерти Смита подтвердила изданию дочь музыканта.

Смит родился 16 мая 1960 года в районе Бронкс (Нью-Йорк). Музыкальную карьеру он начал в 70-х годах. Релиз его единственного альбома, который получил название House Rocker, состоялся в 1986 году. Наиболее коммерчески успешной композицией музыканта стал сингл Amityville (House on the Hill).

Grandmaster Flash tells us why rap pioneer Lovebug Starski, who died last night, was so influential to hip-hop https://t.co/JdopqWbOmT pic.twitter.com/fRPxF6EICc — Rolling Stone (@RollingStone) 9 February 2018