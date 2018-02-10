Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 58.17
€ 71.39
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в США скончался рэппер и диджей Кевин Смит

Культура
10 февраля, 0:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, февраля. /ТАСС

Причиной смерти музыканта стал сердечный приступ

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 10 февраля. Американский рэппер и диджей Кевин Смит, выступавший под псевдонимом Lovebug Starski, которого часто называют автором термина "хип-хоп", ушел из жизни в четверг в возрасте 57 лет. Об этом в пятницу сообщил музыкальный журнал Rolling Stone.

По его данным, рэппер скончался в Лас-Вегасе (штат Невада). Причиной его смерти стал сердечный приступ. Информацию о смерти Смита подтвердила изданию дочь музыканта.

Смит родился 16 мая 1960 года в районе Бронкс (Нью-Йорк). Музыкальную карьеру он начал в 70-х годах. Релиз его единственного альбома, который получил название House Rocker, состоялся в 1986 году. Наиболее коммерчески успешной композицией музыканта стал сингл Amityville (House on the Hill).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российская керлингистка Брызгалова рассказала, что ее держали на допинг-контроле 1,5 часа
2
Тренер керлингистов признался, что нервничал в игре против южнокорейцев больше обычного
3
Какие шутки Сергея Лаврова вошли в историю российской дипломатии
4
В ДНР заявили о задержании причастных к убийству Гиви
5
Пентагон считает размещение в Калининградской области "Искандеров" дестабилизирующим шагом
6
Олимпиада-2018 стартовала не безукоризненно
7
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама