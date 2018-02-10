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Deutsches Theater открывает гастроли на сцене "Гоголь-центра"

Культура
10 февраля, 1:45 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

Выступления берлинской труппы продлятся в течение двух дней

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МОСКВА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Немецкая речь будет звучать весь предстоящий уик-энд в московском театре "Гоголь-центр", на сцене которого в субботу открываются гастроли Deutsches Theater. Выступления берлинской труппы продлятся в течение двух дней, когда будет показан спектакль "Берлин, Александерплац" в постановке Себастиана Хартмана, который представляет собой сценическую редакцию романа Альфреда Деблина - одного из важнейших немецких текстов прошлого столетия. Также в рамках гастролей состоятся мастер-классы, творческие встречи и видеопоказы, подготовленные Deutsches Theater.

"Повод и причина наших гастролей в Москве прежде всего связаны с Кириллом Серебренниковым, художественным руководителем "Гоголь-центра", - сказал в пятницу на пресс-конференции в Москве интендант Deutsches Theater Ульрих Хуон. - Мы видели постановки Серебренникова в его театре, в котором впервые побывали полтора года назад. Этот театр очень близок нам по духу".

По словам Хуона, в 2016 году была достигнута договоренность об обменных гастролях между Deutsches Theater и "Гоголь-центром", согласно которой Deutsches Theateаr привезет в Москву "Берлин, Александерплац", а "Гоголь-центр" покажет в столице Германии спектакли "Машина Мюллер" и "Кафка". "Когда подписывался этот договор, Кирилл Серебренников находился на свободе, - подчеркнул интендант Deutsches Theater. - Теперь положение изменилось, режиссеру предъявлено обвинение в мошенничестве, и он находится под домашним арестом. Поэтому наши гастроли мы рассматриваем еще и как акт поддержки Серебренникова".

Еще одним актом поддержки режиссера можно назвать и тот факт, что премьера спектакля "Декамерон" в постановке Серебренникова, которая должна была состояться в Deutsches Theater в мае 2018 года, перенесена. "Мы перенесли премьеру спектакля, потому что намерены ждать возвращения Кирилла Серебренникова к работе, - сказал Ульрих Хуон. - Надеемся, что этот период ожидания не будет слишком продолжительным".

Возвращаясь к теме гастролей, интендант Deutsches Theater отметил, что "эти обменные гастроли не только между театрами. но и между Берлином и Москвой, двумя города, ведь культура и театр имеют такую возможность - рассказывать о том, что происходит в стране, в мире, в городе".

Обмен между Берлином и Москвой

"Я очень рад быть в Москве, рад, что актеры Deutsches Theater приехали в Москву", - заявил режиссер Себастиан Хартман. Он напомнил, что впервые посетил Москву 28 лет назад, когда, будучи студентом актерского факультета в Лейпциге, побывал в гостях у коллег - студентов ГИТИСа. "С тех пор Москва очень изменилась", - признал Хартман.

Он сообщил, что спектакль "Берлин, Александерплац" - одна из его любимых работ. Главный герой выходит из тюрьмы. Ему приходится возвращаться к жизни, возвращаться в город, к скоплению машин, огней и людей. Он был осужден на четыре года за непредумышленное убийство своей девушки и теперь принял твердое решение стать достойным человеком.

Таков вкратце сюжет спектакля, который дает возможность испытать основные составляющие жизни - любовь, предательство, смерть - в симфонии литературы, изображений и музыки, пояснил режиссер. "Мне очень интересно, как воспримут это важное для немецкой культуры произведение российские зрители", - сказал Хартман.

Что касается "Гоголь- центра", то ему также придется держать серьезный экзамен перед немецкой публикой. Как было сообщено на пресс-конференции, прежде "Гоголь-центр" неоднократно выступал в Германии, но всегда показывал спектакли по произведениям русской классики или современных российских авторов. На этот раз "Гоголь-центр" представит в Берлине спектакли, поставленные Кириллом Серебренниковым по произведениям западной литературы, это - "Машина Мюллер" (28 и 29 марта) и "Кафка" (31 марта и 1 апреля).

"Когда эти обменные гастроли еще задумывались и мы обсуждали их с Кириллом Серебренниковым, как раз обсуждались и спектакли, которые привозим мы в Москву, а "Гоголь-центр" - в Берлин. Спектакли "Машина Мюллер" и "Кафка" - это наш осознанный выбор", - подтвердил интендант Deutsches Theater.

В заключение стоит добавить, что молодому театру "Гоголь-центр", в этом году отметившему свое 5-летие, предстоит выступать на сцене Deutsches Theater, который называют "немецким МХАТом". В этой труппе, основанной в 1882 году, работали Макс Рейнхард, Бертольт Брехт, Хайнер Мюллер.

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Персоны
Серебренников, Кирилл Семенович
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