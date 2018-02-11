Шведская группа Carbon Based Lifeforms сыграла в Московском планетарии

МОСКВА, 11 февраля. /Корр. ТАСС Аделя Ямалиева/. Необычный концерт состоялся в субботу в Московском планетарии - шведский эмбиент-дуэт Carbon Based Lifeforms (CBL) сыграл свою космическую музыку на фоне проекций звездного неба.

В зале был аншлаг - билеты на мероприятие в Большом звездном зале на 356 мест раскупили задолго до его начала.

Где-то в России

Концерт начался с песни Somewhere in Russia ("Где-то в России"). На куполе диаметром 25 м ожили созвездия и галактики. Участники группы - Дэниэл Сегерстад и Йоханн Хедберг - поначалу, казалось, и сами были зачарованы происходящим, и то и дело поднимали глаза к "небу", по которому проносились мириады звезд.

Зрители улыбаются, услышав родной язык: "Когда-то давно в лесу на опушке...". На создание этой композиции музыкантов вдохновил не совсем приятный инцидент, произошедший несколько лет назад.

"Приземлившись в Москве, я узнал, что фестиваль, на котором я должен был сыграть, отменился, - смеется Сегерстад. - На следующий день меня позвали сыграть на какой-то неофициальной вечеринке в лесу в четырех часах езды от Москвы, и я согласился". Как признается музыкант, эта поездка вдохновила его на создание песни - он оказался "где-то в России, сам не зная, где именно".

Выступление CBL задумывалось как единая композиция - один трек плавно перетекал в другой. Тем не менее после MOS 6581 (по названию микросхемы, использовавшейся музыкантами на заре их творчества) московской публике удалось прервать концерт первыми аплодисментами. Вторые раздались в конце выступления, а третьи, наиболее продолжительные, - после исполненной на бис и, пожалуй, самой долгожданной Photosynthesis.

"Концерт в настоящем планетарии вносит в происходящее какую-то магию", - признался Сегерстад корреспонденту ТАСС перед началом выступления. При этом, вздыхают артисты, играть в полной темноте, не видя своих поклонников, нелегко. "Это психологически трудно: мы не видим глаз наших зрителей, между нами нет связи. С другой стороны, мы играем в действительно прекрасном месте и для нас все это волшебно", - продолжил Сегерстад.

Симбиоз науки и музыки

Названия многих композиций CBL являются терминами: Photosynthesis ("фотосинтез"), Abiogenesis ("абиогенез"), Exosphere ("экзосфера"), Vortex ("водоворот"), Comsat ("спутник связи"). "Нас очень вдохновляют наука и технологии, - рассказал Хедберг. - Документальные и научно- фантастические фильмы, книги".

Музыканты думают над тем, чтобы использовать в своих работах звуки, записанные аппаратами в открытом космосе. "Возможно, мы включим их в наш альбом, посвященный космосу. Сами по себе эти звуки прекрасны, но важно правильно их использовать", - отметили они.

В композициях CBL часто встречаются и своего рода тайные послания - например, в тексте Abiogenesis звучит не что иное, как уравнение Дрейка - формула, предназначенная для определения числа цивилизаций в Галактике, с которыми у человечества есть шанс вступить в контакт. Название и текст композиции 42 Degrees апеллируют к углу, под которым солнечный свет должен попадать в дождевую каплю, чтобы образовалась радуга.

Три концерта подряд

Большой звездный зал Московского планетария в силу своих скромных, по рамкам музыкальных концертов, размеров, не смог вместить всех желающих, рассказал корреспонденту ТАСС представитель организовавшей мероприятие компании Forest Александр Агри. "356 билетов были распроданы за 14 часов", - сообщил он. В воскресенье группа сыграет дополнительный концерт, на этот раз - в одном из столичных клубов.

СBL - одни из самых ярких представителей современной эмбиент-сцены, группа образована в 1996 году в Гетеборге. На их счету шесть студийных альбомов, последний из которых - Derelicts - вышел в прошлом году.

Накануне группа дала концерт в Санкт-Петербурге.