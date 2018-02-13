Балет Бориса Эйфмана отметит в Петербурге юбилей программой "Вчера, сегодня, завтра"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 февраля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Академический театр балета Бориса Эйфмана отметит во вторник в Петербурге свое 40-летие спектаклем-концертом "Вчера, сегодня, завтра" при участии артистов разных десятилетий и учеников Академии танца. Вечер пройдет на сцене Александринского театра.

"Название "Вчера, сегодня, завтра", быть может, не очень оригинальное, но зато точно соответствующее замыслу нашего вечера: показать наш сегодняшний день, воздать должное мастерам, стоявшим у истоков нашей труппы, и заглянуть в наше будущее. Завесу над ним приоткроют ученики Академии танца и талантливые хореографы нового поколения", - сказал корреспонденту ТАСС художественный руководитель труппы, народный артист России Борис Эйфман.

Уникальный репертуар, созданный Эйфманом, представляет во всем мире сегодняшний день российского балетного искусства. Его стиль - сочетание классических основ с современной пластикой, тонкий психологизм в раскрытии сценических образов, опора на мировую литературную классику. В балетном "собрании сочинений" мастера - постановки по мотивам произведений Александра Пушкина, Федора Достоевского, Льва Толстого, Жана-Батиста Мольера, Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, Михаила Булгакова.

С этими спектаклями труппа объехала десятки стран Европы, Азии и Америки. "Балетный мир, находящийся в поиске главного хореографа, может прекратить поиск. Он найден, и это - Борис Эйфман", - такое мнение высказал балетный обозреватель газеты The New York Times после одной из многочисленных поездок труппы Эйфмана в США. В программу вечера войдут фрагменты из его знаменитых спектаклей "По ту сторону греха" по роману "Братья Карамазовы", "Красная Жизель", "Евгений Онегин" и "Русский Гамлет", посвященного царевичу Павлу.

Надежды, планы, премьеры

Борис Эйфман растит в труппе не только солистов, но и хореографов. Большие надежды он возлагает на одного из ведущих солистов труппы заслуженного артиста России Олега Габышева, который специально к юбилею сочинил балет "Метель" на музыку Георгия Свиридова и Петра Чайковского.

Праздничную программу представят на вечере воспитанники Академии танца Бориса Эйфмана - балетной школы инновационного типа, открывшейся в 2013 году и ориентированной на подготовку универсальных исполнителей. Они станцуют номера, сочиненные Олегом Габышевым, а также педагогами Академии Ириной Кузнецовой, Еленой Кузьминой и Константином Кейхелем. Некоторые из этих работ уже с успехом исполнялись на гастролях в странах Европы и Азии.

Помнит мастер и о тех, кто вместе с ним делал первые, самые трудные шаги на пути к созданию собственного "почерка" труппы. Почетными гостями вечера будут солисты старшего поколения, представляющие все периоды 40-летней истории театра.

Касаясь планов на этот год, Эйфман сказал, что работает сейчас над комическим балетом, название которого он пока не озвучил. Еще одной долгожданной "премьерой" обещает стать открытие в конце декабря Детского театра танца. По словам хореографа, поначалу была идея построить на Петроградской стороне учебную сцену расположенной здесь Академии танца. Однако затем Борис Эйфман обратился к властям Петербурга с предложением создать здесь городской детский театр танцевального профиля. "Я благодарен губернатору города Георгию Полтавченко, который откликнулся на нашу инициативу и оказал ей финансовое содействие", - сказал хореограф.

В юбилейный год труппа представит новую хореографическую версию балета "Русский Гамлет", отправится в масштабный североамериканский тур, также запланированы двухнедельные гастроли на исторической сцене Большого театра, выступления в городах России, спектакли в Пекине и Шанхае.