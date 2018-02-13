Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.02:
$ 57.77
€ 71.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минкультуры ждет от "Роскино" полный отчет о деятельности

Культура
13 февраля, 17:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, февраля. /ТАСС

Ранее некоторые участники совещания, посвященного российской мультипликации, сообщили, что им приходится платить "Роскино" за участие в зарубежных кинофестивалях

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ до конца недели ждет от "Роскино" полный отчет о деятельности компании, а также о ее планах. Об этом ТАСС сообщила исполняющая обязанности главы департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова.

Ранее во вторник в ходе совещания в киностудии "Союзмультфильм", посвященного развитию отечественной мультипликации, некоторые участники совещания, в том числе директор "Ленфильма" Федор Бондарчук, сообщили, что за участие в зарубежных кинофестивалях им приходится платить деньги "Роскино". При этом, по словам министра культуры РФ Владимира Мединского, "Роскино" выделяется из бюджета порядка 30-40 млн рублей в год на оплату стендов на фестивалях. Мединский подчеркнул, что необходимо провести ревизию "Роскино" и оценить эффективность их работы, и в случае, если проверка окажется неудовлетворительной, рассмотреть вариант возврата к практике выделения денег Фонду кино.

"В рамках сегодняшнего совещания на киностудии "Союзмультфильм" встал вопрос, связанный с тем, как наши проекты представляются на международной арене, на различных фестивалях и рынках, - пояснила Любимова. - Министр культуры РФ Владимир Мединский поручил провести проверку, мы ждем результаты, должны получить документы от Роскино, из которых будет понятно, какие проекты были подготовлены за последние годы, какие планы и перспективы, полный отчет по деятельности. Поскольку в поручении говорится, что все нужно сделать в кратчайшие сроки, думаю, до конца недели мы должны получить полный отчет".

Глава "Роскино" Екатерина Мцитуридзе сказала ТАСС, что ничего нет знает о данной ситуации. "Не знаю, не видела еще, с коллегами пообщаюсь и тогда смогу сказать", - пояснила Мцитуридзе.

Компания "Роскино", созданная в 1924 году, занимается продвижением российских фильмов на международных кинофестивалях, в том числе в Канне, Венеции, Берлине. Она способствует привлечению инвесторов и партнеров, заинтересованных в совместном кинопроизводстве с Россией.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МАК назвали возможную причину катастрофы Ан-148
2
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
3
Более 60 пассажиров разбившегося Ан-148 были жителями Оренбургской области
4
Актер и продюсер Дмитрий Соловьев умер в возрасте 43 лет
5
Глава МИД Нидерландов подал в отставку из-за лжи о встрече с Путиным
6
Франц Клинцевич о психическом здоровье чиновников, отношениях РФ и Запада и смертной казни
7
Как керлингисты Брызгалова и Крушельницкий шли к медалям Олимпиады
Темы дня
Новости партнеров
Реклама