Минкультуры ждет от "Роскино" полный отчет о деятельности

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ до конца недели ждет от "Роскино" полный отчет о деятельности компании, а также о ее планах. Об этом ТАСС сообщила исполняющая обязанности главы департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова.

Ранее во вторник в ходе совещания в киностудии "Союзмультфильм", посвященного развитию отечественной мультипликации, некоторые участники совещания, в том числе директор "Ленфильма" Федор Бондарчук, сообщили, что за участие в зарубежных кинофестивалях им приходится платить деньги "Роскино". При этом, по словам министра культуры РФ Владимира Мединского, "Роскино" выделяется из бюджета порядка 30-40 млн рублей в год на оплату стендов на фестивалях. Мединский подчеркнул, что необходимо провести ревизию "Роскино" и оценить эффективность их работы, и в случае, если проверка окажется неудовлетворительной, рассмотреть вариант возврата к практике выделения денег Фонду кино.

"В рамках сегодняшнего совещания на киностудии "Союзмультфильм" встал вопрос, связанный с тем, как наши проекты представляются на международной арене, на различных фестивалях и рынках, - пояснила Любимова. - Министр культуры РФ Владимир Мединский поручил провести проверку, мы ждем результаты, должны получить документы от Роскино, из которых будет понятно, какие проекты были подготовлены за последние годы, какие планы и перспективы, полный отчет по деятельности. Поскольку в поручении говорится, что все нужно сделать в кратчайшие сроки, думаю, до конца недели мы должны получить полный отчет".

Глава "Роскино" Екатерина Мцитуридзе сказала ТАСС, что ничего нет знает о данной ситуации. "Не знаю, не видела еще, с коллегами пообщаюсь и тогда смогу сказать", - пояснила Мцитуридзе.

Компания "Роскино", созданная в 1924 году, занимается продвижением российских фильмов на международных кинофестивалях, в том числе в Канне, Венеции, Берлине. Она способствует привлечению инвесторов и партнеров, заинтересованных в совместном кинопроизводстве с Россией.