Международный кинофестиваль Берлинале открывается в Германии

ТАСС, 15 февраля. Берлинский международный кинофестиваль в 68-й раз открывается в четверг в столице Германии. На официальном сайте фестиваля указано, что в основном конкурсе этого года участвует 26 фильмов из разных стран, 21 из них претендует на главные награды фестиваля - "Золотой медведь", присуждаемый за лучший фильм главной конкурсной программы, и целый ряд "Серебряных медведей", вручаемых в определенных категориях.

Жюри международной конкурсной программы в этом году возглавляет Том Тыквер (Tom Tykwer), автор культового фильма "Беги, Лола, беги" и других известных картин. Определить победителей ему помогут пять кинематографистов - актриса Сесиль де Франс (Бельгия), фотограф и бывший директор Filmoteca Espaola Чемо Прадо (Испания), продюсер Адель Романски (США), композитор Рюити Сакамото (Япония) и кинокритик Стефани Захарек (США).

Впервые за историю Берлинале, фестиваль откроет анимационный фильм - "Собачий остров". Это новая работа американского режиссера Уэса Андерсона, роли в мультфильме озвучивали Билл Мюррей, Тильда Суинтон и Йоко Оно.

Основной конкурс

Среди фильмов, которые претендуют на главную награду - новая лента американского режиссера Гаса ван Сента "Не волнуйся, далеко он пешком не уйдет ("Don't worry, he won't get far on foot") с Хоакином Фениксом и Джоном Хиллом в главных ролях, фильм итальянского режиссера Луары Беспури "Моя дочь" (Figlia mia), французская драма "Ева" Бенуа Жако с Изабель Юппер и Гаспаром Ульелем, норвежский фильм "Утёйа. 22 июля" о бойне 22 июля 2011 года на острове, который дал название фильму.

Сразу четыре фильма из Германии претендуют на трофеи Берлинале. Режиссер из Лейпцига Томас Штубер представит мелодраму о неудачниках "В коридорах" (In den Gngen), Кристиан Петцольд покажет драму "Транзит" (Transit) фильм по мотивам автобиографического романа Анны Зегерс о судьбе эмигрантов; драму "Моего брата зовут Роберт и он идиот" (Mein Bruder heit Robert und ist ein Idiot) выставил на конкурс Филип Грёнинг, а Эмили Атеф реконструирует трагическую судьбу знаменитой киноактрисы Роми Шнайдер в фильме "3 дня в Кибероне" (3 Tage in Quiberon).

Российские картины

В основную конкурсную программу Берлинале вошел фильм российского режиссера Алексея Германа-младшего "Довлатов". Лента снята в жанре биографической мелодрамы и повествует о четырех ленинградских днях 1971 года из жизни писателя. В роли Довлатова снялся сербский актер Милан Марич, среди других исполнителей - Елена Лядова, Данила Козловский, Антон Шагин, Артур Бесчастный, Светлана Ходченкова.

"Мы очень устали, картину закончили только совсем недавно, - рассказал ТАСС Алексей Герман-младший. - Лента получилась сложная, тяжело всем нам далась. Но мы очень рады, что нас будут принимать на одном из самых авторитетных мировых кинофестивалей. А дальше - посмотрим". Режиссер выразил надежду, что премьера в Берлине пройдет хорошо, и его фильм заинтересует зрителей. "В нем поднимаются проблемы русской культуры, которые не слишком известны на Западе", - добавил Герман-младший. В российском прокате лента будет идти 1-4 марта 2018 года.

Также на кинорынке покажут картину "Лето" режиссера Кирилла Серебренникова, находящегося под домашним арестом по обвинению в мошенничестве. Сюжет картины основан на малоизвестных фактах биографии Цоя. Он разворачивается летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Основная сюжетная коллизия фильма - история знакомства и отношений 19-летнего Цоя, 26-летнего Майка Науменко и его жены Натальи, а также становление ленинградского рок-клуба и запись первого альбома Цоя.

На фестивале в рамках программы "Классика Берлинале" состоится и премьера отреставрированной и оцифрованной версии фильма "Летят журавли" Михаила Калатозова. Кроме того, в программу "Панорама" включили фильм Тимура Бекмамбетова "Профайл".

"Союзмультфильм" на Берлинале

Анимационный проект по мотивам сказок немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана "Гофманиада", работа над которым началась более 15 лет назад, 18 февраля увидят участники и гости кинорынка, который пройдет в рамках Берлинале. Как отметили в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм", "в этот фильм вложено немало сил и души". "Блестящая режиссерская работа Станислава Соколова, замечательные куклы - шедевры изобразительного искусства, изготовленные по эскизам Михаила Шемякина, новейшие технологии, тончайшая и безупречная работа наших аниматоров и художников - все это делает наш фильм уникальным", - отметили в пресс-службе.

"Нам удалось воплотить полный удивительной красоты и волшебной магии мир Гофмана, который до создания мультфильма существовал лишь в произведениях самого писателя Гофмана и в воображении аниматоров, которые работали над фильмом", - отметил режиссер-постановщик и соавтор сценария Станислав Соколов.

Директор киностудии Борис Машковцев, в свою очередь, отметил, что окончание работы над таким масштабным проектом - это большой успех обновленной киностудии и свидетельство того, что она переживает "новый творческий этап". "Я уверен, что выпуск "Гофманиды" станет одним из поворотных моментов в нашей истории, за которым последуют крупномасштабные победы и достижения", - цитирует пресс-служба слова Машковцева. 22 февраля "Гофманиаду" покажут в Российском Доме науки и культуры в Берлине, где откроется выставка кукол - персонажей мультфильма.

О фестивале

Первый Берлинский кинофестиваль открылся 6 июня 1951 года фильмом Альфреда Хичкока "Ребекка" (Rebecca, 1940). Сегодня это один из самых престижных международных фестивалей, наряду с Каннским и Венецианским.

Церемония награждения лауреатов состоится 24 февраля в Berlinale Palast. Фестиваль закроется 25 февраля.