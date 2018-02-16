Спектакль "Не покидай свою планету" с Хабенским откроет фестиваль Башмета в Сочи

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. XI Зимний международный фестиваль искусств под артистическим руководством народного артиста СССР Юрия Башмета в пятницу откроется в Зимнем театре Сочи уже традиционным спектаклем "Не покидай свою планету" с народным артистом России Константином Хабенским в главной роли. Об этом сообщили в пресс-службе смотра.

"Не покидай свою планету" поставлен режиссером Виктором Крамером по мотивам "Маленького принца" Антуана де Сент- Экзюпери. Премьера спектакля состоялась в Сочи в рамках IX Фестиваля искусств в Сочи, затем его неоднократно показывали на разных театральных площадках России.

Фестиваль Башмета продлится до 25 февраля. Кроме сцены Зимнего театра, будут задействованы площадки Зала камерной и органной музыки, Роза Холл и зал "Чайка" на Морском вокзале города. Маэстро Башмет пообещал богатую премьерами программу.

На гала-концертах открытия и закрытия - 17 и 25 февраля - слушателей ждут мировые премьеры сочинения для альта с оркестром Алексея Сюмака и "Путешествия по оркестру" Кузьмы Бодрова, в исполнении которых примет участие сам Башмет. По традиции на фестивале он будет выступать и в качестве солиста (альт), и как дирижер своих коллективов - лауреата премии "Грэмми", камерного ансамбля "Солисты Москвы" и Государственного симфонического оркестра "Новая Россия".

На ежегодном джазовом концерте фестиваля, который в этот раз пройдет 18 февраля, выступит американская певица Джейн Монхейм. Театральный вечер 19 февраля будет представлен спектаклем Юрия Бутусова "Город. Женитьба. Гоголь" Академического театра имени Ленсовета. Гостем традиционного балетного вечера 20 февраля станет Балетная компания Daniele Cipriani Entertainment, которая покажет постановку Мауро Бигонцетти "Средиземноморье". В рамках этнического направления 21 февраля российская публика познакомится с одной из ярчайших представителей жанра португальской музыки фаду Терезой Салгуэйро.

Спектакли и народные инструменты

Впервые в рамках фестиваля 22 февраля пройдет гала-концерт исполнителей на академических и народных инструментах "Национальная коллекция", где совместно с Государственным симфоническим оркестром "Новая Россия", ансамблем "Россия" и оркестром "Терема" выступят Сергей Гармаш (чтец), Юрий Башмет (альт), Дмитрий Дмитриенко (баян), Александр Цыганков (домра), Валерий Зажигин (балалайка), Азиза Бейсенгулова (кобыз), Батуурга Ванчидорж (морин хуур, горловое пение) и другие.

Продолжая традиции прошлых фестивалей, особое внимание в программе форума будет уделено музыкально-литературным постановкам и спектаклям, созданным специально для смотра в Сочи. 23 февраля пройдет мировая премьера спектакля "Пиковая дама" в авторской версии Башмета, режиссер - Павел Сафонов. Впервые форум посетит уникальный пекинский Northern Kunqu театр, который 24 февраля покажет древнюю китайскую оперу "Легенда о нефритовой заколке", своими корнями уходящую в XVI век.

Лекции, международная конференция и конкурс композиторов

Как и в предыдущие годы, на фестивале будут развернуты музыкальная, вокальная, театральная академии, пройдут мастер-классы для молодых композиторов, IV международный конкурс молодых композиторов, сессии Всероссийского юношеского симфонического оркестра, Школа молодых журналистов, пишущих о культуре и многое другое.

С лекцией "Импрессионисты и передвижники" выступит президент ГМИИ им. Пушкина Ирина Антонова. О "Современном герое на сцене" расскажет ректор ГИТИСа Григорий Заславский, о "Трех кавказских пленниках: Пушкине, Лермонтове, Толстом" - писатель, поэт, публицист Дмитрий Быков.

С 16 по 18 февраля в Сочи состоится Международная конференция директоров учреждений культуры России и Европы, подготовленная совместно с Санкт-Петербургским культурным форумом.