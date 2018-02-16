В Большом театре состоялась премьера "Пиковой дамы"

МОСКВА, 16 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Премьере новой версии оперы Петра Чайковского "Пиковая дама" состоялась в четверг в Государственном академическом Большом театре России (ГАБТ). Желающие посмотреть спектакль в постановке художественного руководителя Театра имени Вахтангова Римаса Туминаса полностью заполнили зал исторической сцены ГАБТ, передает с места события корреспондент ТАСС.

Во время финальной овации, которая продлилась более 10 минут, постановке аплодировали оперные певицы Анна Нетребко, чей супруг Юсиф Эйвазов исполнил партию Германа, и Хибла Герзмава, а также руководители московских и петербургских театров.

Опера "Пиковая дама", созданная Петром Ильичом Чайковским по одноименной повести Александра Сергеевича Пушкина во Флоренции в 1890 году, за время своего существования претерпела множество постановок. Только в ХХI веке в Большом театре она ставилась дважды - шла в режиссуре Валерия Фокина, затем Льва Додина. Постановка Римаса Туминаса стала в ГАБТ третьей по счету.

Прежде Туминас поставил в Большом оперу Дмитрия Шостаковича "Катерина Измайлова", пользующуюся успехом у зрителей. Теперь он выпустил "Пиковую даму", которую сделал с той же постановочной группой, в которую входит главный дирижер - музыкальный руководитель ГАБТ Туган Сохиев, сценограф Адомас Яцовскис, художник по костюмам Мария Данилова, хореограф-постановщик, режиссер Анжелика Холина. Главные партии в день премьеры исполнили Юсиф Эйвазов (Герман), Анна Нечаева (Лиза), Геворг Акопян (Томский), Игорь Головатенко (Елецкий), Лариса Дядькова (Графиня), Олеся Петрова (Полина) и другие.

Мнения зрителей

Нетребко, смотревшая "Пиковую даму" в шестом ряду партера, в интервью ТАСС рассказала, что перед спектаклем "пожелала мужу успеха, сил и вдохновения". При этом она призналась, что абсолютно не волнуется за супруга, потому что уверена, что "все будет хорошо". На вопрос, когда в следующий раз ждать пару в Большом, Нетребко ответила, что в ноябре.

Публика сопровождала аплодисментами каждый выход Эйвазова. Нетребко, наблюдая выступление супруга из зрительного зала, также не смогла сдержать эмоций.

Своим мнением с ТАСС поделилась также присутствовавшая на спектакле вдова Александра Солженицына - Наталья Солженицына. "Я вдохновлена тем, что я увидела", - сказала она.

Позитивно отозвались о новой "Пиковой даме" в Большом находившиеся среди зрителей руководители многих московских и петербугских театров, в числе которых, в частности, были директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, директор театра "Московская оперетта" Владимир Тартаковский, генеральный директор Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Антон Гетьман.

"Постановка "Пиковой дамы" в Большом театре - это всегда огромное событие", - заявил ТАСС специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Будучи по первой профессии театральным критиком, он с профессиональной точки зрения высоко оценил спектакль. "Когда ты понимаешь, что режиссер и дирижер работают в соавторстве, то и результат получается удивительный. Стильность, понимание музыки вызывает чувство благодарности создателям и исполнителям спектакля", - подчеркнул Швыдкой.

С премьерой поздравил генеральный директор ГАБТ Владимир Урин, отметив всю постановочную команду и артистов. "Пиковую даму" ставили сотни раз", - сказал руководитель ГАБТ, добавив, что "получил удовольствие от реакции зрительного зала на новую сценическую версию классической партитуры". Премьерные показы "Пиковой дамы" продлятся в Большом до 18 февраля, все билеты на спектакли полностью раскуплены.