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Фестиваль Юрия Башмета в Сочи открылся спектаклем по мотивам "Маленького принца"

Культура
16 февраля, 22:22 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 16, февраля. /ТАСС

Главную роль в спектакле "Не покидай свою планету" исполняет народный артист России Константин Хабенский

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СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Десятидневный Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета открылся в Сочи в пятницу. Первой постановкой стал спектакль по мотивам "Маленького принца".

"Основная задача этого фестиваля - это представлять не только в Сочи, но и в России то, чего еще не видели, тех артистов, которые не выступали. Делать мировые премьеры - это смысл сочинского фестиваля", - рассказал журналистам исполнительный директор фестиваля Дмитрий Гринченко.

Фестиваль проходит в 11-й раз. В этом году он открылся спектаклем "Не покидай свою планету" с народным артистом России Константином Хабенским в главной роли. Он поставлен режиссером Виктором Крамером по мотивам "Маленького принца" Антуана де Сент-Экзюпери. Премьера спектакля состоялась в рамках IX фестиваля искусств в Сочи, затем его неоднократно показывали на разных театральных площадках России.

"Этот спектакль гармоничный, оригинальный. Я всегда иду в день спектакля с ожиданием чуда, и оно бесконечно <…>. Мы решили, что этот спектакль должен стать визитной карточкой сочинского фестиваля", - отметил Башмет.

XI Зимний международный фестиваль искусств под артистическим руководством народного артиста СССР Юрия Башмета проходит в Сочи с 16 по 25 февраля. Как и в прошлые годы, особое место в программе занимают музыкально-литературные постановки и спектакли, созданные специально для фестиваля. В частности, 23 февраля пройдет мировая премьера спектакля "Пиковая дама" в авторской версии Башмета (режиссер - Павел Сафонов). Впервые фестиваль посетит оперный театр из Пекина, который покажет древнюю китайскую оперу "Легенда о нефритовой заколке", уходящую корнями в XVI век.

На гала-концертах открытия и закрытия - 17 и 25 февраля - слушателей ждут мировые премьеры: сочинения для альта с оркестром Алексея Сюмака и "Путешествия по оркестру" Кузьмы Бодрова. В исполнении этих произведений примет участие Башмет.

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Персоны
Башмет, Юрий Абрамович Хабенский, Константин Юрьевич
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