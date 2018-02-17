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Герман-младший назвал свой фильм из конкурса Берлинале "предупреждением о будущем"

Культура
17 февраля, 15:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, февраля. /ТАСС

Режиссер пояснил, что "Довлатов" - это фильм, который рассказывает о том, что нельзя уничтожать таланты

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ТАСС, 17 февраля. Российский режиссер Алексей Герман-младший, чей фильм "Довлатов" участвует в основном конкурсе Международного берлинского кинофестиваля, назвал свою картину "предупреждением о будущем". Об этом он сказал на пресс-конференции, состоявшейся в субботу в рамках Берлинале.

Режиссер пояснил, что "Довлатов" - это фильм, предупреждающий о будущем, картина рассказывает о том, что может произойти, что нельзя уничтожать таланты, губить судьбы, неприемлемо не позволять художнику быть художником". "Этот фильм не отражение моей судьбы, потому что мы свободны, нас никто не цензурирует", - добавил он.

Фильм "Довлатов" снят в жанре биографической мелодрамы, он повествует о четырех ленинградских днях 1971 года из жизни писателя. В роли Сергея Довлатова снялся сербский актер Милан Марич, среди других исполнителей - Елена Лядова, Данила Козловский, Антон Шагин, Артур Бесчастный, Светлана Ходченкова.

Размышления о цензуре

Участники пресс-конференции попросили уточнить, будет ли фильм показываться на широких экранах в России, так как в киноленте присутствуют сцены курения. В российский прокат лента выйдет 1-4 марта.

Герман отметил, что фильм не подвергается никакой цензуре и будет показан зрителям. "У нас была вся свобода, которая нужна, чтобы сделать этот фильм, - сказал режиссер. - В России нет той цензуры, которая была в СССР. Потому что если бы она была, у нас не было возможности сделать этот фильм".

"Конечно, как и в Германии, и в Америке, у нас существуют определенные люди, которые стараются навязать деятелем искусства их взгляды, - пояснил режиссер. - К сожалению, с каждым годом количество таких людей растет. Но сейчас они не могут быть победителями".

Герман-младший также затронул тему Кирилла Серебренникова, который находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве. "Безусловно, существуют определенные проблемы, которые меня беспокоят, например то, что случилось с Кириллом Серебренниковым, - пояснил режиссер. - Я уверен, что он невиновен, поэтому я говорю об этом публично".

О фильме

Картина о жизни писателя Сергея Довлатова (1941-1990) вошла в список претендентов на главный приз Международного берлинского кинофестиваля. За награду этот фильм поборется с девятью лентами из США, Франции, Италии, Германии, Польши, Испании и Великобритании. Кинофестиваль пройдет в германской столице до 25 февраля.

Алексей Герман-младший - сын режиссера Алексея Германа и сценариста Светланы Кармалиты. На его счету три полнометражных фильма - "Последний поезд", удостоенный особого упоминания на Венецианском фестивале, номинированный на главный приз этого киносмотра Garpastum и "Бумажный солдат", получивший в 2008 году "Серебряного льва" в Венеции за лучшую работу режиссера. В 2014 году фильм режиссера "Под электрическими облаками" был включен в основную программу 65-го Берлинского кинофестиваля.

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