Увертюра к спектаклю "Король Лир" стала первой премьерой фестиваля искусств в Сочи

СОЧИ, 17 февраля. /ТАСС/. Гала-концерт в честь открытия Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета состоялся в Сочи в субботу. Главным музыкальным событием вечера стала премьера пьесы для альта и камерного оркестра молодого московского композитора Алексея Сюмака - увертюра к спектаклю "Король Лир" по пьесе Уильяма Шекспира. На альте солировал Юрий Башмет.

"Юрий Абрамович обратился ко мне с интересным предложением, чтобы написать музыку к музыкально-драматическому спектаклю "Король Лир" по Шекспиру. Сегодня прозвучала увертюра к этому спектаклю, который мы планируем сделать. Каждый инструмент символизирует главных персонажей <…>, солирует альт - король Лир, первая и вторая скрипка - это старшие сестры, Корделия - это виолончель, и все это на фоне <…> комментирующего струнного оркестра", - рассказал Сюмак.

В концерте приняли участие солистка Большого театра Анна Аглатова, австрийский пианист Ингольф Вундер, немецкая виолончелистка Констанца фон Гутцайт и другие. На концерте солировала юная скрипачка из Барнаула, солистка Всероссийского юношеского симфонического оркестра Валерия Абрамова, которая, по мнению Башмета, "очень быстро растет в профессиональном смысле".

"С каждым годом фестиваль, который начинался изначально, по большому счету, как несколько концертов здесь в Зимнем театре, сейчас стал таким полноценным фестивалем самых разных искусств: и классическая музыка, и мультипликация, и поэтические вечера, огромная образовательная программа <…>, художественные выставки", - сказал министр культуры РФ Владимир Мединский перед началом концерта. По словам министра, сочинский фестиваль становится "нашим ответом Зальцбургу".

Завершила концерт "Маленькая ночная серенада" Моцарта в исполнении камерного ансамбля "Солисты Москвы", которым дирижирует Башмет.

О фестивале

XI Зимний международный фестиваль искусств под артистическим руководством народного артиста СССР Юрия Башмета проходит в Сочи с 16 по 25 февраля. Как и в прошлые годы, особое место в программе занимают музыкально-литературные постановки и спектакли, созданные специально для фестиваля. В частности, 23 февраля пройдет мировая премьера спектакля "Пиковая дама" в авторской версии Башмета (режиссер - Павел Сафонов). Впервые фестиваль посетит оперный театр из Пекина, который покажет старинную китайскую оперу "Легенда о нефритовой заколке", уходящую корнями в XVI век.

На гала-концерте закрытия - 25 февраля - слушателей ждут еще три мировые премьеры - симфоническая пьеса американца Элвина Синглтона, "Путешествие по оркестру" московского композитора Кузьмы Бодрова и альтовый концерт композитора из Германии Валерия Воронова. В исполнении этих произведений примет участие Юрий Башмет.