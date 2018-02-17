Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Увертюра к спектаклю "Король Лир" стала первой премьерой фестиваля искусств в Сочи

Культура
17 февраля, 23:36 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 17, февраля. /ТАСС

В концерте также приняли участие солистка Большого театра Анна Аглатова, австрийский пианист Ингольф Вундер, немецкая виолончелистка Констанца фон Гутцайт и юная скрипачка из Барнаула Валерия Абрамова

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 17 февраля. /ТАСС/. Гала-концерт в честь открытия Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета состоялся в Сочи в субботу. Главным музыкальным событием вечера стала премьера пьесы для альта и камерного оркестра молодого московского композитора Алексея Сюмака - увертюра к спектаклю "Король Лир" по пьесе Уильяма Шекспира. На альте солировал Юрий Башмет.

"Юрий Абрамович обратился ко мне с интересным предложением, чтобы написать музыку к музыкально-драматическому спектаклю "Король Лир" по Шекспиру. Сегодня прозвучала увертюра к этому спектаклю, который мы планируем сделать. Каждый инструмент символизирует главных персонажей <…>, солирует альт - король Лир, первая и вторая скрипка - это старшие сестры, Корделия - это виолончель, и все это на фоне <…> комментирующего струнного оркестра", - рассказал Сюмак.

В концерте приняли участие солистка Большого театра Анна Аглатова, австрийский пианист Ингольф Вундер, немецкая виолончелистка Констанца фон Гутцайт и другие. На концерте солировала юная скрипачка из Барнаула, солистка Всероссийского юношеского симфонического оркестра Валерия Абрамова, которая, по мнению Башмета, "очень быстро растет в профессиональном смысле".

"С каждым годом фестиваль, который начинался изначально, по большому счету, как несколько концертов здесь в Зимнем театре, сейчас стал таким полноценным фестивалем самых разных искусств: и классическая музыка, и мультипликация, и поэтические вечера, огромная образовательная программа <…>, художественные выставки", - сказал министр культуры РФ Владимир Мединский перед началом концерта. По словам министра, сочинский фестиваль становится "нашим ответом Зальцбургу".

Завершила концерт "Маленькая ночная серенада" Моцарта в исполнении камерного ансамбля "Солисты Москвы", которым дирижирует Башмет.

О фестивале

XI Зимний международный фестиваль искусств под артистическим руководством народного артиста СССР Юрия Башмета проходит в Сочи с 16 по 25 февраля. Как и в прошлые годы, особое место в программе занимают музыкально-литературные постановки и спектакли, созданные специально для фестиваля. В частности, 23 февраля пройдет мировая премьера спектакля "Пиковая дама" в авторской версии Башмета (режиссер - Павел Сафонов). Впервые фестиваль посетит оперный театр из Пекина, который покажет старинную китайскую оперу "Легенда о нефритовой заколке", уходящую корнями в XVI век.

На гала-концерте закрытия - 25 февраля - слушателей ждут еще три мировые премьеры - симфоническая пьеса американца Элвина Синглтона, "Путешествие по оркестру" московского композитора Кузьмы Бодрова и альтовый концерт композитора из Германии Валерия Воронова. В исполнении этих произведений примет участие Юрий Башмет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Башмет, Юрий Абрамович Мединский, Владимир Ростиславович
Темы
Краснодарский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тренер: российских хоккеисток зацепили слова Ковальчука об их игре
2
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
3
Второй американский ракетный эсминец вошел в Черное море
4
Биатлонистка Акимова заявила, что утратила доверие к тренерскому штабу сборной России
5
Второй день Мюнхенской конференции прошел под знаком разногласий между РФ и США
6
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
7
Самолет авиакомпании "Аврора" в аэропорту Южно-Сахалинска задел крылом столб освещения
Темы дня
Новости партнеров
Реклама