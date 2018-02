Кинолента "Служанка" получила премию BAFTA как лучший иностранный фильм

ЛОНДОН, 18 февраля. /ТАСС/. Кинолента "Служанка" (The Handmaiden) южнокорейского режиссера Пак Чхан Ука получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации "лучший фильм на иностранном языке". Об этом было объявлено в воскресенье на 71-й церемонии вручения главной кинонаграды Великобритании.

Фильм обошел драму "Нелюбовь" российского режиссера Андрея Звягинцева. В 2015 году Звягинцев был номинирован на премию с фильмом "Левиафан", однако приз достался картине "Ида" (Ida) польского режиссера Павела Павликовского.

Среди других кинофильмов, представленных в этой номинации в 2018 году, фигурировали "Она" (Elle) Пола Верховена, "Коммивояжер" (The Salesman) Асгара Фархади, а также экранизация автобиографической повести Лун Ун "Сначала они убили моего отца" (First They Killed My Father) Анджелины Джоли.

Торжественное вручение наград BAFTA проходит второй год подряд в концертном зале Альберт-холл. Ведет ее британская актриса Джоанна Ламли, сменившая писателя, драматурга и актера Стивена Фрая, который вел церемонию на протяжении последних 12 лет.