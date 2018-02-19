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Гари Олдман и Фрэнсис Макдорманд удостоены премий BAFTA как лучшие актеры

Культура
19 февраля, 0:12 UTC+3

Премию в номинации "Лучшая женская роль второго плана" получила Эллисон Дженни ("Тоня против всех"), а награду в категории "Лучшая мужская роль второго плана" - Сэм Рокуэлл ("Три билборда…")

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Гари Олдман

Гари Олдман

© Photo by Vianney Le Caer/Invision/AP

ЛОНДОН, 19 февраля. /ТАСС/. Английский актер Гари Олдман и американская актриса Фрэнсис Макдорманд удостоены премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинациях "Лучшая мужская роль" и "Лучшая женская роль". Об этом было объявлено в воскресенье на 71-й церемонии вручения главной кинопремии Соединенного Королевства.

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Награду 59-летнему Олдману принесло исполнение роли британского премьер-министра Уинстона Черчилля в драме "Темные времена" (Darkest Hour) режиссера Джо Райта.

Конкурентами Олдмана были Даниэл Дэй-Льюис ("Призрачная нить", Phantom Thread), Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем", Call Me By Your Name), Даниэл Калуя ("Прочь", Get Out) и Джейми Белла ("Кинозвезды не умирают в Ливерпуле", Film Stars Don't Die in Liverpool).

Нынешняя "бронзовая маска" - третья за карьеру Олдмана, однако впервые он получает ее в этой категории. В 1998 году фильм "Не глотать" (Nil by mouth) принес Олдману две награды - за лучший британский фильм и оригинальный сценарий.

Первая маска Макдорманд

60-летняя Макдорманд была удостоена награды за роль в драме британского режиссера Мартина Макдонаха "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri).

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Эта "бронзовая маска" стала первой в коллекции наград актрисы, включающей в себя в том числе "Оскар" за роль в фильме "Фарго" (Fargo) 1997 года.

Ранее роль Милдред Хейс, волевой женщины, которая в американской глубинке пытается добиться возобновления зашедшего в тупик расследования изнасилования и убийства своей дочери, уже принесла Макдорманд "Золотой глобус", премию Гильдии актеров США и номинацию на "Оскар".

В борьбе за премию BAFTA Макдорманд обошла таких актрис, как Сирша Ронан ("Леди Берд", Lady Bird), Салли Хокинс ("Форма воды", The Shape of Water), Аннетт Бенинг ("Кинозвезды не умирают в Ливерпуле") и Марго Робби ("Тоня против всех", I, Tonya).

Актеры второго плана

Обладательницей премии в номинации "Лучшая женская роль второго плана" стала Эллисон Дженни ("Тоня против всех"), а награду в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" получил Сэм Рокуэлл ("Три билборда…").

Британская академия традиционно объявляет имена лауреатов премии BAFTA между церемониями присуждения двух главных наград мира киноискусства в США: "Золотого глобуса" (прошла 7 января в Лос-Анджелесе) и "Оскара" (состоится в Голливуде 4 марта). Пресса всегда внимательно следит за тем, насколько совпадает выбор жюри этих трех киноконкурсов. Все упомянутые актеры, удостоенные в воскресенье "бронзовых масок", номинированы и на "Оскар".

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