Премьера спектакля "Тургенев. Сегодня!" состоится в театре имени Маяковского в Москве

МОСКВА, 19 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Премьера спектакля "Тургенев. Сегодня!" состоится в понедельник на основной сцене Московского театра им. Вл. Маяковского. Постановка создана в год 200-летия со дня рождения одного из классиков русской литературы Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883) в рамках федерального проекта "Театральная Россия", сообщили ТАСС организаторы проекта.

"Тургенев. Сегодня!" - это спектакль-посвящение Ивану Сергеевичу Тургеневу в канун его 200-летнего юбилея. Наше приношение из XXI века, сделанное силами всех искусств и жанров: театра, кино, музыки, танца, вокала, живописи, видео-арта", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, в спектакле "Тургенев сам является героем пьесы, и мы наблюдаем, как из мальчика, росшего в глуши под надзором суровой матери, рождается великий писатель, представитель русской литературы в Европе. Видим, как рождается произведение, в чем автор черпает вдохновение. Как люди, окружающие Тургенева, из друзей и знакомых под талантливым пером писателя обретают самостоятельную жизнь уже на страницах романов и рассказов, становятся участниками вечных конфликтов. Главный вопрос, на который необходимо найти ответ, - какой Тургенев сегодня?".

Автором идеи и продюсером спектакля является Эльмира Щербакова, под руководством которой третий год подряд с успехом реализуется проект "Театральная Россия". Материал был написан драматургом Марией Виткиной на основе произведений, воспоминаний, писем и документов великого русского писателя, а также воспоминаний его семьи, друзей, коллег и современников. Сцены будут играться как в живую, так и на видео. Кроме того, в спектакль включено несколько фрагментов из фильмов по произведениям Тургенева.

Постановку осуществил режиссер Глеб Черепанов, известный по постановке спектакля "Контрабас" с Константином Хабенским в МХТ им. А. П. Чехова и другим работам в ведущих театрах России. В спектакле заняты актеры московских театров: Любовь Руденко, Анатолий Руденко, Кирилл Емельянов, Андрей Болсунов, Елена Дудина, Джульетта Геринг, Денис Демин, Анастасия Спектор, Василиса Кузьмина и выпускники Московской театральной школы Олега Табакова.

В 2018 году показ спектаклей пройдет в 18 регионах Центрального федерального округа, в рамках мемориального фестиваля-флешмоба, где будут участвовать постановки, созданные по произведениям великого русского писателя. Планируется показ киноверсии спектакля "Тургенев. Сегодня!" в кинотеатрах по всей России. Финальный спектакль запланирован на 9 ноября 2018 года - в 200-й день рождения Ивана Сергеевича Тургенева.