Выход фильма "Мир Юрского периода 3" запланирован на 11 июня 2021 года

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Продолжение культовой серии фильмов "Парк Юрского периода" (Jurassic Park) - "Мир Юрского периода 3" (Jurassic World 3) - выйдет на экраны в июне 2021 года. Об этом сообщила в среду киностудия Universal Pictures.

"Мир Юрского периода 3" выйдет на экраны 11 июня 2021 года", - информировала киностудия в Twitter. Сценаристу Эмили Кармайкл и режиссеру Колину Треворроу поручено написать сценарий картины. Треворроу снимал "Мир Юрского периода" (Jurassic World, 2015).

Jurassic World 3 will be released June 11, 2021. pic.twitter.com/9RLUWl13tZ — Jurassic World (@JurassicWorld) 21 February 2018

Объявление даты премьеры фильма последовало за четыре месяца до выхода "Мира Юрского периода 2" (Jurassic World: Fallen Kingdom). Исполнительным продюсером ленты является прославленный американский режиссер Стивен Спилберг, режиссером - каталонец Хуану Антонио Байоне. В актерский состав включены Крис Пратт, Джефф Голдблюм, Брайс Даллас Ховард, Джастис Смит, Джеймс Кромуэлл и Тоби Джонс.

"Миру Юрского периода" предшествовали "Парк Юрского периода" (Jurassic Park, 1993), "Парк Юрского периода 2: Затерянный мир" (The Lost World: Jurassic Park, 1997) и "Парк Юрского периода 3" (Jurassic Park 3, 2001). По состоянию на 2015 год суммарные сборы от проката в мире первой картины достигали $1,67 млрд. По этому показателю "Парк Юрского периода" занимает четвертое место в истории кинематографа.