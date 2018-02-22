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Выход фильма "Мир Юрского периода 3" запланирован на 11 июня 2021 года

Культура
22 февраля, 2:56 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, февраля. /ТАСС

В актерский состав включены Крис Пратт, Джефф Голдблюм и Брайс Даллас Ховард

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НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Продолжение культовой серии фильмов "Парк Юрского периода" (Jurassic Park) - "Мир Юрского периода 3" (Jurassic World 3) - выйдет на экраны в июне 2021 года. Об этом сообщила в среду киностудия Universal Pictures.

"Мир Юрского периода 3" выйдет на экраны 11 июня 2021 года", - информировала киностудия в Twitter. Сценаристу Эмили Кармайкл и режиссеру Колину Треворроу поручено написать сценарий картины. Треворроу снимал "Мир Юрского периода" (Jurassic World, 2015).

Объявление даты премьеры фильма последовало за четыре месяца до выхода "Мира Юрского периода 2" (Jurassic World: Fallen Kingdom). Исполнительным продюсером ленты является прославленный американский режиссер Стивен Спилберг, режиссером -  каталонец Хуану Антонио Байоне. В актерский состав включены Крис Пратт, Джефф Голдблюм, Брайс Даллас Ховард, Джастис Смит, Джеймс Кромуэлл и Тоби Джонс.

"Миру Юрского периода" предшествовали "Парк Юрского периода" (Jurassic Park, 1993), "Парк Юрского периода 2: Затерянный мир" (The Lost World: Jurassic Park, 1997) и "Парк Юрского периода 3" (Jurassic Park 3, 2001). По состоянию на 2015 год суммарные сборы от проката в мире первой картины достигали $1,67 млрд. По этому показателю "Парк Юрского периода" занимает четвертое место в истории кинематографа.

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