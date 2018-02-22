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Мединский открыл в Манеже выставку об истории кадетских корпусов в России

Культура
22 февраля, 19:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, февраля. /ТАСС

Выставка будет работать до 11 марта

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Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и министр культуры РФ Владимир Мединский

Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и министр культуры РФ Владимир Мединский

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Глава Минкультуры Владимир Мединский открыл в Манеже в Москве выставку "Честь родного погона. История кадетских корпусов в России. XVIII-XXI века", приуроченную к 75-летию суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ.

"Желаю, чтобы все, кто побывает на этой выставке, поняли, что кадетское образование - самое лучшее образование для мальчиков в нашей стране", - сказал министр во время церемонии открытия.

В приветствии президента России Владимира Путина, которое зачитал министр во время открытия, также обращается внимание на важность сохранения современным поколением кадетов традиций воинского братства и товарищества, уважения к наставникам, творческому и подвижническому труду. "Уверен, что экспозиция вызовет широкий общественный резонанс, привлечет внимание представителей самых разных возрастов и профессий", - говорится в приветствии президента.

"Честь родного погона" - вторая в стране выставка, посвященная истории кадетских корпусов. Раньше к этой теме обращались лишь однажды, во время выставки Эрмитажа, посвященной первому Кадетскому корпусу (1732-1918) во Дворце Меншикова. В экспозицию в Манеже вошли редкие архивные документы, фотографии, оружие, мундиры, знаки отличия, наградные знаки, знамена из ведущих музеев и архивов России, Сербии, США, а также из частных коллекций. Выставка будет работать до 11 марта.

Она проводится при поддержке Минобороны, Департамента культуры Москвы и государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО".

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